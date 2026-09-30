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Kaynak: DHA

Emekli doktor evinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 70 yaşındaki emekli Doktor İbrahim Aydın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Arapzade Mahallesi, Şehit Vedat Akdağ Caddesi’ndeki Soydaşkent Konutları’nda yalnız yaşayan Aydın'dan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

HAREKETSİZ BULUNDU

Vatandaşların yaptığı ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 54’üncü Blok 4’üncü kattaki dairenin kapısı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Eve giren ekipler Aydın'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından İbrahim Aydın’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doktor İbrahim Aydın'ın Orhangazi Devlet Hastanesi'nde bir dönem görev yaptıktan sonra Yeniköy Sağlık Ocağı’na atandığı ve buradan emekli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.