Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2423 Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımı devam eden alışveriş merkezi inşaatında bekçilik yapan Abdulkerim Taş, iddiaya göre havanın soğuması üzerine ısınmak amacıyla kulübesinde odun yaktı.
Sabah saatlerinde işe gelen arkadaşları, Taş’ı kulübede hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemelerde Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Taş’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Taş’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.