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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, dün akşam kayyum atanarak kapatılan Halk TV'nin genel merkezi önünde eylem düzenleyen vatandaşlarla buluştu. Türkiye'nin en çok takip edilen haber kanallarından birine kayyum atandığını belirten Özel, iktidarın basın yayın organları üzerindeki baskı politikalarını eleştirdi.

"ASRIN VURGUNUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTİYORLAR"

Mevcut yönetim anlayışının taraf olmayan yayın kuruluşlarını yok etmeyi amaçladığını öne süren Özel, kayyum kararının arkasında iki temel gerekçe olduğunu söyledi:

'Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının kamuoyuna duyurulmasını engellemek, gündemdeki büyük fon vurgununun üzerine giden bağımsız medyayı susturmak.'

'BASKI VE ŞİDDETE KARŞI MUHALEFET BİRLEŞSİN'

Sürecin demokrasiye ve basın özgürlüğüne darbe vurduğunu vurgulayan Özel, direnerek ve birleşerek kazanacaklarını ifade etti. Özel "Muhalefetin sesini tamamen kesmeye niyetlenmişler. Basın

özgürlüğünü, demokrasiyi savunacağız. Korkmayacağız. Direne direne birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

"BİZİ SOKAKTAN ÇEKMEYE ÇALIŞMAYIN"

Konuşmasında iktidar yanlısı yayın organlarına da tepki gösteren YENİ Parti Lideri, şiddet ve kargaşadan uzak, meşru hak arama mücadelesini desteklediklerini belirtti. Vatandaşları barışçıl protestolara ve meydanlara davet eden Özgür Özel, muhalefetin sesini kesmeye yönelik hamlelere karşı geri adım atmayacaklarını sözlerine ekledi.