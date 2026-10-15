Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen CICA 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması esnasında dikkat çekici bir diplomatik protesto yapıldı. 15 Ekim Perşembe günü Bakü'deki zirvede Herzog'un konuşmak üzere söz almasıyla beraber, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki Türk heyeti yerlerinden kalkarak toplantı salonunu terk etti.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 10'dan fazla ülkenin temsilcisi, İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlemeyerek salonu terk etti.

FİDAN'LA BİRLİKTE İRAN, PAKİSTAN, FİLİSTİN VE KUVEYT HEYETLERİ DE AYRILDI

Herzog'un kürsüye çıkmasından sonra başlayan protestoya Türkiye dışında çok sayıda ülke katılım gösterdi. İran, Pakistan, Filistin ve Kuveyt temsilcileri de Herzog'un konuşması esnasında salondan ayrıldı. Buna karşılık Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin salonda kaldığı ifade edildi.

Hakan Fidan'ın salondan ayrıldığı anlar da zirveden yayımlanan görüntülere yansıdı.

ERDOĞAN'I TEMSİLEN ZİRVEYE KATILMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılım gösterdi. Zirve öncesinde havalimanında Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayıbov tarafından karşılanan Fidan, katılımcı ülkelerin temsilcileriyle beraber aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığında gerçekleştirilen zirvede bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği, bağlantısallık, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınıyor.

ALİYEV, HERZOG'U BİR GÜN ÖNCE AĞIRLAMIŞTI

Zirvede meydana gelen protestodan bir gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etmişti. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Herzog, Aliyev'e “Dostum” diye seslenerek sıcak karşılaması için teşekkür etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygıya, ortak çıkarlara ve tarihsel bağlara dayandığını ifade ederek stratejik işbirliğini daha da derinleştirmek istediklerini duyurmuştu.

ZİRVE, ANKARA-BAKÜ GERİLİMİNİN YAŞANDIĞI DÖNEME DENK GELDİ

Bakü'deki zirve, Türkiye ile Azerbaycan arasında başörtüsü uygulamaları sebebiyle karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı bir dönemde yapıldı. Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı ile ilgili haberler üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ve bazı AK Partili milletvekilleri Bakü yönetimini eleştirmişti.

Aliyev'in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) ise 13 Ekim tarihinde yayımladığı açıklamada Türkiye'den gelen eleştirilere tepki göstererek AK Parti iktidarını “bu zararlı siyasetten kaçınmaya” çağırmıştı.