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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından gerçekleştirilen açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle işbirliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutlayarak, Aliyev'i Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı iddialarının sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, uygulamaya tepki göstererek Azerbaycan yönetimine çağrıda bulunmuştu. Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi ise Türkiye'den yapılan açıklamaları ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirmişti.

Tartışmaların ardından Azerbaycan Başsavcılığı, aralarında Fatih Tezcan ve Rıdvan Kaya'nın da bulunduğu 7 kişi hakkında, anayasal düzenin zor kullanılarak değiştirilmesine yönelik çağrılarda bulundukları ve dinî nefreti körükledikleri iddiasıyla uluslararası arama kararı çıkarmıştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da olduğu 31 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamıştı. Bakanlık, kararın gerekçesi olarak ülkenin egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik olduğunu ileri sürdüğü açıklamalar ile sosyal medya paylaşımlarını göstermişti.