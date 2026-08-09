Emekli Amiral Türker Ertürk, Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilime ilişkin kaleme aldığı değerlendirmesinde, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların boyut değiştirdiğini belirtti. Ertürk, mücadelenin iki ülke sınırlarını aşarak ABD’nin bölge stratejilerini, İsrail’in güvenlik yaklaşımını, Tahran yönetiminin geleceğini ve küresel dengeleri doğrudan etkileyen geniş kapsamlı bir jeopolitik hesaplaşmaya dönüştüğünü ifade etti.

İSRAİL’İN STRATEJİSİ VE YIPRATMA SAVAŞI

İsrail’in güvenlik anlayışını kuruluşundan bu yana sürekli caydırıcılık, önleyici askeri müdahaleler ve çatışma ortamını canlı tutma ilkeleri üzerine yapılandırdığını kaydeden Ertürk, bu tutumun arkasındaki en büyük gücün ABD desteği olduğunu söyledi. Mevcut tablonun klasik bir barış anlaşmasıyla noktalanmasının güç olduğunu aktaran Ertürk, taraflar arasındaki durumun orta ve düşük yoğunluklu, zamana yayılan bir yıpratma savaşına dönüştüğünü dile getirdi. Bu stratejinin temel amacının ise İran’ın ekonomik gücünü zayıflatmak, altyapısına zarar vermek ve iç siyasi çözülmeyi hızlandırarak masada taviz vermesini sağlamak olduğu vurgulandı.

TAHRAN YÖNETİMİNİN ÖNÜNDEKİ ÜÇ YOL

Gelişmeler karşısında Tahran’ın önünde üç temel seçenek bulunduğunu belirten Ertürk, bu senaryoları şöyle sıraladı:

ABD ile müzakere edilerek geniş kapsamlı tavizlerin kabul edilmesi,

Mevcut durumda olduğu gibi düşük yoğunluklu çatışmalarla sürecin uzatılması,

Yüksek askeri riskler üstlenilerek tam ölçekli bir savaşla sonuca gidilmeye çalışılması.

Ertürk, uzun sürecek bir yıpratma sürecinin İran ekonomisini, toplumsal yapısını ve siyasi istikrarını ciddi şekilde yıpratacağını, bu süreçte Rusya ve Çin’in takınacağı tavrın belirleyici olacağını ekledi.

ABD SİYASETİNİN ÇATIŞMAYA ETKİSİ VE NÜKLEER RİSK

Savaşın uzamasının yalnızca bölgeyi değil, ABD ekonomisini ve iç siyasetini de baskı altına aldığını ifade eden Ertürk, Washington'daki siyasi dengelerin önemine dikkat çekti. ABD Kongresi’nin bütçe üzerindeki yetkisinin askeri operasyonları sınırlayabileceğine işaret eden Ertürk, yaklaşan seçimlerin ardından yaşanabilecek olası yönetim değişikliklerinin ya da siyasi sıkışmaların karar alıcıları daha riskli hamlelere sıçrayabileceğini belirtti.

Askeri literatürdeki "tırmanma tuzağı" riskine değinen Ertürk, kontrol kaybı yaşanması halinde nükleer seçeneğin teorik olarak gündeme gelebileceğini fakat ABD askeri komuta kademesi, müttefik ilişkileri ve küresel tepkiler gibi güçlü engellerin bu seçeneğin önüne set çektiğini kaydetti.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK UYARI

Sonuç olarak sürecin çok boyutlu bir diplomasi ve güç savaşı olduğunu vurgulayan Ertürk, nükleer eşiğin aşılmasının küresel bir felaket doğurabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası toplumun diplomasi kanallarını açık tutması gerektiğini belirten Ertürk, Türkiye’nin bu süreçte kendisini ABD ve Batı blokunun İran’a yönelik vekalet savaşlarının bir parçası haline getirecek adımlardan kesinlikle uzak durması gerektiğini ifade etti.