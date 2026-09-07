Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda 987 bin 333 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 71 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
ELEKTRİK TÜKETİMİ 21.00'DE ZİRVE YAPTI
Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 834 megavatsaatle 21.00'de gerçekleşti.
Günün en düşük tüketimi ise 34 bin 586 megavatsaatle 08.00'de kaydedildi.
ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İLK SIRADA İTHAL KÖMÜR VAR
Dünkü elektrik üretiminde ilk sırada yüzde 20,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı.
İthal kömür santrallerini yüzde 20,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,8 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.
TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARETİNDE İHRACAT YAPTI
Türkiye, dün 24 bin 309 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi.
Aynı gün 3 bin 83 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.