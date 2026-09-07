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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 10 milyon 173 bin 913 lira işlem hacmi gerçekleşti.

Bir önceki gün işlem hacmi 9 milyon 932 bin 385 lira olarak kayıtlara geçmişti.

1000 METREKÜP DOĞAL GAZIN FİYATI BELLİ OLDU

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 273 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Piyasadaki gaz ticaret miktarı ise 589 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 136 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 409 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE 86,6 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 86 milyon 596 bin 865 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 86 milyon 531 bin 25 metreküp olarak kayıtlara geçti.