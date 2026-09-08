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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00’da 4 bin 100 lira olarak belirlendi.

Bir megavatsaat elektriğin en düşük fiyatı ise saat 12.00’de 1249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

SPOT ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,5 artarak 2 milyar 48 milyon 936 bin 100 lira olarak gerçekleşti.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATLARI AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 873 lira 1 kuruş oldu.

Bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 930 lira 64 kuruş olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin 100 lira, en düşük ise 300 lira olarak kayıtlara geçti.