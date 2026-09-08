Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 963 bin 393 lira oldu. Önceki gün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 173 bin 913 lira olarak açıklanmıştı.

DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI 17 BİN 234 LİRA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 234 lira olarak belirlendi. Piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 288 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 95 lira 70 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı 16 bin 372 lira 30 kuruş oldu.

TÜRKİYE’YE 88,2 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye’ye dün 88 milyon 270 bin 392 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 265 bin 628 metreküp olarak kayıtlara geçti.