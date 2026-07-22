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Kaynak: AA

Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 11,9 azalarak 2 milyar 65 milyon 837 bin 838 lira oldu.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SAATLER AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada fiyatlar:

En yüksek: Saat 21.00’de 4 bin 500 lira

En düşük: Saat 12.00’de 1499 lira 98 kuruş

olarak tespit edildi.

ORTALAMA FİYATLAR NE OLDU?

Gün öncesi piyasada:

Aritmetik ortalama fiyat: 3 bin 185 lira 80 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyat: 3 bin 214 lira 71 kuruş

şeklinde gerçekleşti.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DA DİKKAT ÇEKTİ

Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:

En yüksek: 4 bin 500 lira

En düşük: 2 bin 117 lira 71 kuruş

olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA GENİŞ FİYAT ARALIĞI

Veriler, spot elektrik piyasasında fiyatların gün içinde geniş bir bantta dalgalandığını ve işlem hacminde gerileme yaşandığını ortaya koydu.