Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
İŞLEM HACMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 11,9 azalarak 2 milyar 65 milyon 837 bin 838 lira oldu.
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SAATLER AÇIKLANDI
Gün öncesi piyasada fiyatlar:
En yüksek: Saat 21.00’de 4 bin 500 lira
En düşük: Saat 12.00’de 1499 lira 98 kuruş
olarak tespit edildi.
ORTALAMA FİYATLAR NE OLDU?
Gün öncesi piyasada:
Aritmetik ortalama fiyat: 3 bin 185 lira 80 kuruş
Ağırlıklı ortalama fiyat: 3 bin 214 lira 71 kuruş
şeklinde gerçekleşti.
BUGÜNKÜ FİYATLAR DA DİKKAT ÇEKTİ
Spot piyasada bugün için bir megavatsaat elektriğin fiyatı:
En yüksek: 4 bin 500 lira
En düşük: 2 bin 117 lira 71 kuruş
olarak kayıtlara geçti.
PİYASADA GENİŞ FİYAT ARALIĞI
Veriler, spot elektrik piyasasında fiyatların gün içinde geniş bir bantta dalgalandığını ve işlem hacminde gerileme yaşandığını ortaya koydu.