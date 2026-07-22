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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 829 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 10 milyon 644 bin 53 lira oldu.

Bu tutar, bir önceki gün açıklanan 16 milyon 130 bin 556 liraya göre geriledi.



GAZ TİCARET MİKTARI BELLİ OLDU

Spot piyasada dün 597 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi.

Dengeleme fiyatları da açıklandı

Piyasa katılımcıları için:

Dengeleme gazı alış fiyatı: 18 bin 720 lira 69 kuruş

Dengeleme gazı satış fiyatı: 16 bin 937 lira 77 kuruş

olarak kaydedildi.

ARZ VE GİRİŞ MİKTARI YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye’ye dün 116 milyon 445 bin 302 metreküp doğal gaz girişi oldu.

Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 116 milyon 695 bin 718 metreküp olarak gerçekleşti.

PİYASADA DENGELİ GÖRÜNÜM

Veriler, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi düşüş gösterse de arzın güçlü seyrettiğini ve fiyatların belirli bir dengede kaldığını ortaya koydu.