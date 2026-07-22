Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 210 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 315 megavatsaat oldu.

EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLEDEN SONRA

Saatlik bazda incelendiğinde:

En yüksek tüketim: Saat 15.00 – 57 bin 451 megavatsaat
En düşük tüketim: Saat 06.00 – 36 bin 446 megavatsaat
olarak kaydedildi.

ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Elektrik üretiminde kaynak bazlı dağılımda:

Barajlı hidroelektrik: Yüzde 20,9
İthal kömür: Yüzde 19,4
Doğal gaz: Yüzde16,2 ilk sıralarda yer aldı.

İHRACAT İTHALATI GEÇTİ

Türkiye, dün elektrik ticaretinde ihracat fazlası verdi.

İhracat: 8 bin 634 megavatsaat
İthalat: 3 bin 628 megavatsaat

ENERJİDE DENGELİ GÖRÜNÜM

Veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde tüketimin üzerinde bir seviyeye ulaştığını ve enerji arzında dengeli bir tablonun sürdüğünü ortaya koydu.

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