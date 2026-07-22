Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 210 bin 460 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 315 megavatsaat oldu.
EN YÜKSEK TÜKETİM ÖĞLEDEN SONRA
Saatlik bazda incelendiğinde:
En yüksek tüketim: Saat 15.00 – 57 bin 451 megavatsaat
En düşük tüketim: Saat 06.00 – 36 bin 446 megavatsaat
olarak kaydedildi.
ÜRETİMDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA
Elektrik üretiminde kaynak bazlı dağılımda:
Barajlı hidroelektrik: Yüzde 20,9
İthal kömür: Yüzde 19,4
Doğal gaz: Yüzde16,2 ilk sıralarda yer aldı.
İHRACAT İTHALATI GEÇTİ
Türkiye, dün elektrik ticaretinde ihracat fazlası verdi.
İhracat: 8 bin 634 megavatsaat
İthalat: 3 bin 628 megavatsaat
ENERJİDE DENGELİ GÖRÜNÜM
Veriler, Türkiye’nin elektrik üretiminde tüketimin üzerinde bir seviyeye ulaştığını ve enerji arzında dengeli bir tablonun sürdüğünü ortaya koydu.