Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Türkiye'nin günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün günlük bazda 1 milyon 220 bin 820 megavatsaat elektrik üretildi. Elektrik tüketimi ise 1 milyon 198 bin 887 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE ZİRVE SAAT 15.00 OLDU

Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 9 megavatsaatle 15.00'te gerçekleşti. Günün en düşük elektrik tüketimi ise 39 bin 753 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE HİDROELEKTRİK İLK SIRADA

Günlük elektrik üretiminde en yüksek pay barajlı hidroelektrik santrallerinin oldu. Bu santraller toplam üretimin yüzde 21,8'ini karşıladı.

Barajlı hidroelektrik santrallerini yüzde 19,8 payla ithal kömür santralleri, yüzde 14,1 payla güneş enerjisi santralleri takip etti.

TÜRKİYE ELEKTRİK İHRACATI DA YAPTI

Türkiye, dün 22 bin 544 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirdi. Aynı gün 782 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.