Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede

Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Perşembe günü 2026-2027 sezonu için kura heyecanı yaşandı. 19 yıl aradan sonra iki Türk takımının yer alacağı Devler Ligi'nde en çok gol atan oyuncuların listesi belli oldu. Listede Süper Lig'de forma giyen yıldız isimler de yer almayı başardı. İşte zirvenin sahibi...

Kaynak: Diğer
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Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri derlendi... Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en az 40 ve üstü gol atan futbolcular. 100 golü geçen sadece 3 oyuncu var...

1 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 2

20. NEYMAR - 43 GOL

2 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 3

19. ANTOINE GRIEZMANN - 44 GOL

3 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 4

18. DIDIER DROGBA - 44 GOL

4 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 5

17. EUSEBIO - 46 GOL

5 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 6

16. FILIPPO INZAGHI - 47 GOL

6 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 7

15. ANDRIY SHEVCHENKO - 48 GOL

7 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 8

14. ZLATAN IBRAHIMOVIC - 49 GOL

8 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 9

13. ALFREDO DI STEFANO - 49 GOL

9 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 10

12. MUHAMMED SALAH - 50 GOL

10 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 11

11. THIERRY HENRY - 50 GOL

11 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 12

10. THOMAS MÜLLER - 54 GOL

12 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 13

9. HARRY KANE - 54 GOL

13 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 14

8. RUUD VAN NISTELROOY - 56 GOL

14 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 15

7. ERLING HAALAND - 57 GOL

15 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 16

6. KYLIAN MBAPPE - 70 GOL

16 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 17

5. RAUL GONZALEZ - 71 GOL

17 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 18

4. KARIM BENZEMA - 90 GOL

18 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 19

3. ROBERT LEWANDOWSKI - 109 GOL

19 21
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 20

2. LIONEL MESSI - 129 GOL

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Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede - Resim: 21

1. CRISTIANO RONALDO - 140 GOL

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