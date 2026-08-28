Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri derlendi... Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en az 40 ve üstü gol atan futbolcular. 100 golü geçen sadece 3 oyuncu var...