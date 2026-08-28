UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü isimleri derlendi... Bugüne kadar birçok yıldız oyuncu özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde attığı ikonik gollerle tarihe geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en az 40 ve üstü gol atan futbolcular. 100 golü geçen sadece 3 oyuncu var...
Şampiyonlar Ligin’de en çok gol atan isimler belli oldu: Süper Lig’in yıldızı da listede
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Perşembe günü 2026-2027 sezonu için kura heyecanı yaşandı. 19 yıl aradan sonra iki Türk takımının yer alacağı Devler Ligi'nde en çok gol atan oyuncuların listesi belli oldu. Listede Süper Lig'de forma giyen yıldız isimler de yer almayı başardı. İşte zirvenin sahibi...Kaynak: Diğer
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1 21
20. NEYMAR - 43 GOL
2 21
19. ANTOINE GRIEZMANN - 44 GOL
3 21
18. DIDIER DROGBA - 44 GOL
4 21
17. EUSEBIO - 46 GOL
5 21
16. FILIPPO INZAGHI - 47 GOL
6 21
15. ANDRIY SHEVCHENKO - 48 GOL
7 21
14. ZLATAN IBRAHIMOVIC - 49 GOL
8 21
13. ALFREDO DI STEFANO - 49 GOL
9 21
12. MUHAMMED SALAH - 50 GOL
10 21
11. THIERRY HENRY - 50 GOL
11 21
10. THOMAS MÜLLER - 54 GOL
12 21
9. HARRY KANE - 54 GOL
13 21
8. RUUD VAN NISTELROOY - 56 GOL
14 21
7. ERLING HAALAND - 57 GOL
15 21
6. KYLIAN MBAPPE - 70 GOL
16 21
5. RAUL GONZALEZ - 71 GOL
17 21
4. KARIM BENZEMA - 90 GOL
18 21
3. ROBERT LEWANDOWSKI - 109 GOL
19 21
2. LIONEL MESSI - 129 GOL
20 21
1. CRISTIANO RONALDO - 140 GOL
21 21