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Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkarlara sağlanan Hazine faiz destekli kredilerdeki eski uygulama hatırlatıldı.

Banka, daha önce kredilerde aranan vadesi geçmiş borç ile sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması ya da bu borçların yapılandırılmış olması şartının değiştirildiğini bildirdi.

11648 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YENİ DÖNEM

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın detaylarına değinen Halkbank, yeni imkanları şu şekilde aktardı:

Karar uyarınca, borcu olmama şartı aranmaksızın esnaf ve sanatkarlara Karar'da belirtilen koşullarda Hazine faiz destekli kredi imkanı getirildi.

Vadesi geçmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesi amacıyla, mevcut kredi limitlerine ilave olarak Hazine faiz destekli kredi kullanma imkanı sağlandı.

HALKBANK: "ÇOK DAHA GENİŞ BİR ESNAF KESİMİ YARARLANACAK"

Düzenlemenin esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracağını vurgulayan Halkbank, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yayımlanan Karar ile Hazine faiz destekli esnaf kredisinden çok daha geniş kesimdeki esnaf ve sanatkarlarımız yararlanabilecektir. Halkbank olarak her zaman olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana erişimlerine destek olmaya ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."