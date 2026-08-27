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Kaynak: AA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı ise 1.499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada elektriğin en yüksek fiyatı saat 19.00'da, en düşük fiyatı ise saat 12.00'de uygulanacak.

ELEKTRİK PİYASASINDA İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 20,8 azalarak 2 milyar 3 milyon 580 bin 113 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 926 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 926 lira 57 kuruş olarak hesaplandı.

BUGÜNÜN EN YÜKSEK ELEKTRİK FİYATI 4 BİN 300 LİRA

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugünkü en yüksek fiyatı 4 bin 300 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 125 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.