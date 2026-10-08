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Elektrikli havacılıkta batarya ağırlığının yarattığı menzil kısıtı, sektörün öncü girişimlerinden Heart Aerospace tarafından aşılmaya çalışılıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde tam elektrikli X1 gösteri uçağıyla 27 dakikalık başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Ardından ticarileşmeyi hedeflediği ES-36 modelinin ayrıntılarını paylaştı.

HİBRİT MİMARİYLE ÇALIŞIYOR

İki pervanesi doğrudan elektrik motorlarıyla dönen ES-36, kısa mesafeli rotalarda gücünü yalnızca bataryalardan alıyor. Kalkış ve tırmanıştaki yüksek güç ihtiyacı ile uzun seyir sürelerindeki enerji gereksinimi için sisteme sıvı yakıtla çalışan turbogeneratörler dâhil ediliyor. Bu jeneratörler, bataryaların yetersiz kaldığı anlarda elektrik üreterek motorları besliyor.

TASARIM KURULUŞUNDAN BU YANA BİRKAÇ KEZ DEĞİŞTİ

Şirket, kuruluşundan bu yana tasarımında birkaç kez revizyona gitti. Ekip, ilk olarak doğrudan batarya odaklı ES-19 projesiyle yola çıktı. Ardından 30 koltuklu ES-30 modelinde geleneksel turboprop motorları denedi. Son olarak ES-36'da karar kılan şirket, itki sistemini tamamen elektrikli tutarak enerji kaynağını uçuş koşullarına göre değiştiren bir altyapı kurdu.

Bu yaklaşım sayesinde ES-36, yalnızca bataryalarla yaklaşık 200 kilometre menzile ulaşırken, sıvı yakıt desteğiyle bu mesafe 1.200 kilometreye kadar çıkıyor.

GELECEKTEKİ BATARYALARA UYUMLU

İtki sisteminin doğrudan elektrik motorlarına bağlı olması, ileride geliştirilecek daha yüksek enerji yoğunluklu bataryaların uçağa kolayca entegre edilmesine imkân tanıyor. Böylece uçakların kullanım ömrü boyunca yapılacak batarya güncellemeleriyle türbin kullanımının kademeli olarak azaltılması ve tamamen sıfır emisyonlu uçuş mesafesinin artırılması hedefleniyor.