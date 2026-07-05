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Kaynak: İHA

Kaza, Gölbaşı İlçesi Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde oldu. Edinilen bilgilere göre, Abdullah A. yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü kazada yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdullah A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.