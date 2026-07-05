Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde

5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde

Haziran ayında kamuoyuyla paylaşılan seçim anketleri, siyasi partiler arasındaki rekabetin devam ettiğini gösterdi. AK Parti ile CHP arasındaki yarış sürerken, araştırma şirketlerinin sonuçları farklılık gösterdi. Burun ucu farkla o parti önde. İşte haziran ayında açıklanan öne çıkan anketler...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 1

Haziran ayında yayımlanan anketler, seçmen eğilimlerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 2

Araştırma şirketlerinin anketlerinde AK Parti ile CHP arasındaki yarış öne çıkarken, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve diğer partilerin oy oranlarında da farklı ölçümler dikkat çekti.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 3

Uzmanlar, her anketin farklı örneklem ve yöntem kullandığı için sonuçların birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 4

ASAL ARAŞTIRMA

Haziran ayında yayımlanan ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarında AK Parti birinci sırada yer aldı.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 5

Ankette CHP ikinci olurken, DEM Parti ve MHP sonraki sıralarda yer aldı. İYİ Parti'nin ise seçim barajı civarında ölçüldüğü görüldü.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 6

BETİMAR ARAŞTIRMA

BETİMAR'ın haziran ayı araştırmasında AK Parti ilk sırada yer aldı. CHP ikinci sırada bulunurken, diğer partilerin oy oranlarında önceki aylara göre sınırlı değişim gözlendi.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 7

ORC ARAŞTIRMA

ORC'nin haziran ayında kamuoyuna yansıyan çalışması da siyasi rekabetin sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmada ilk iki parti arasındaki farkın düşük seviyelerde olduğu görüldü.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 8

SONAR ARAŞTIRMA

SONAR'ın kamuoyunda tartışılan araştırmalarında ise diğer şirketlerden farklı sonuçlar öne çıktı. Şirketin farklı dönemlerde yayımladığı anketlerde AK Parti ile CHP arasındaki yarışın başa baş seyrettiği görüldü.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 9

GENAR ARAŞTIRMA

GENAR Araştırma'nın Haziran ayı anketinde de AK Parti oyların 36,2 sini, CHP ise yüzde 28,3'ü alıyor.
DEM Parti oyların 9,1'ini alırken MHP ise 7,8'ini aldı.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 10

ANK-AR ARAŞTIRMA

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın son anket sonuçları da dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olduğu üç ayrı cumhurbaşkanlığı senaryosunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerinin gerisinde kaldı.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 11

ANKETLERİN ORTAK MESAJI

Haziran ayında açıklanan araştırmaların büyük bölümünde AK Parti ile CHP'nin ilk iki sırada yer aldığı görüldü.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 12

DEM Parti üçüncü sıradaki konumunu büyük ölçüde korurken, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları şirketlere göre değişiklik gösterdi.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 13

Anketler, seçmen tercihlerinde rekabetin sürdüğüne işaret ederken, uzmanlar tek bir anket yerine farklı şirketlerin uzun dönemli eğilimlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 14

Haziran 2026'da açıklanan klasik seçim anketlerine göre birinci parti AK Parti görünüyor. Özellikle ASAL ve BETİMAR'ın Haziran araştırmalarında AK Parti ilk sırada yer aldı.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 15

Öte yandan, Haziran ayı CHP açısından olağanüstü bir dönemdi. Metropoll Araştırma Şirketi, mevcut CHP yerine "Özgür Özel yeni parti kurarsa" senaryosunu ölçtü. Ankete göre, Özgür Özel yeni parti kurarsa yüzde 33,8 oy alıyor.

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5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde - Resim: 16

Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 71’i, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemen kurultaya gitmesi gerektiğini düşünüyor.

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