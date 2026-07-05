Haziran ayında yayımlanan anketler, seçmen eğilimlerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.
5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde
Haziran ayında kamuoyuyla paylaşılan seçim anketleri, siyasi partiler arasındaki rekabetin devam ettiğini gösterdi. AK Parti ile CHP arasındaki yarış sürerken, araştırma şirketlerinin sonuçları farklılık gösterdi. Burun ucu farkla o parti önde. İşte haziran ayında açıklanan öne çıkan anketler...Dilek Taşdemir
Araştırma şirketlerinin anketlerinde AK Parti ile CHP arasındaki yarış öne çıkarken, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve diğer partilerin oy oranlarında da farklı ölçümler dikkat çekti.
Uzmanlar, her anketin farklı örneklem ve yöntem kullandığı için sonuçların birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.
ASAL ARAŞTIRMA
Haziran ayında yayımlanan ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarında AK Parti birinci sırada yer aldı.
Ankette CHP ikinci olurken, DEM Parti ve MHP sonraki sıralarda yer aldı. İYİ Parti'nin ise seçim barajı civarında ölçüldüğü görüldü.
BETİMAR ARAŞTIRMA
BETİMAR'ın haziran ayı araştırmasında AK Parti ilk sırada yer aldı. CHP ikinci sırada bulunurken, diğer partilerin oy oranlarında önceki aylara göre sınırlı değişim gözlendi.
ORC ARAŞTIRMA
ORC'nin haziran ayında kamuoyuna yansıyan çalışması da siyasi rekabetin sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmada ilk iki parti arasındaki farkın düşük seviyelerde olduğu görüldü.
SONAR ARAŞTIRMA
SONAR'ın kamuoyunda tartışılan araştırmalarında ise diğer şirketlerden farklı sonuçlar öne çıktı. Şirketin farklı dönemlerde yayımladığı anketlerde AK Parti ile CHP arasındaki yarışın başa baş seyrettiği görüldü.
GENAR ARAŞTIRMA
GENAR Araştırma'nın Haziran ayı anketinde de AK Parti oyların 36,2 sini, CHP ise yüzde 28,3'ü alıyor.
DEM Parti oyların 9,1'ini alırken MHP ise 7,8'ini aldı.
ANK-AR ARAŞTIRMA
Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın son anket sonuçları da dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olduğu üç ayrı cumhurbaşkanlığı senaryosunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerinin gerisinde kaldı.
ANKETLERİN ORTAK MESAJI
Haziran ayında açıklanan araştırmaların büyük bölümünde AK Parti ile CHP'nin ilk iki sırada yer aldığı görüldü.
DEM Parti üçüncü sıradaki konumunu büyük ölçüde korurken, MHP ve İYİ Parti'nin oy oranları şirketlere göre değişiklik gösterdi.
Anketler, seçmen tercihlerinde rekabetin sürdüğüne işaret ederken, uzmanlar tek bir anket yerine farklı şirketlerin uzun dönemli eğilimlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Haziran 2026'da açıklanan klasik seçim anketlerine göre birinci parti AK Parti görünüyor. Özellikle ASAL ve BETİMAR'ın Haziran araştırmalarında AK Parti ilk sırada yer aldı.
Öte yandan, Haziran ayı CHP açısından olağanüstü bir dönemdi. Metropoll Araştırma Şirketi, mevcut CHP yerine "Özgür Özel yeni parti kurarsa" senaryosunu ölçtü. Ankete göre, Özgür Özel yeni parti kurarsa yüzde 33,8 oy alıyor.
Ankete katılan CHP seçmeninin yüzde 71’i, 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun hemen kurultaya gitmesi gerektiğini düşünüyor.