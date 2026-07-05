5 anket şirketi birden açıkladı: Burun ucu farkla o parti önde

ANK-AR ARAŞTIRMA

Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın son anket sonuçları da dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre ABB Başkanı Mansur Yavaş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olduğu üç ayrı cumhurbaşkanlığı senaryosunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakiplerinin gerisinde kaldı.

