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Kaynak: AA / DHA / İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 79 ABS 888 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunda kırsal Çağa Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.