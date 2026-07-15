Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında aldığı para politikası kararları ve piyasaya sürdüğü likidite adımları, bankacılık sektöründe anında karşılık buldu.
1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı uçtu: Bir banka çıtayı yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları ve piyasaya yönelik likidite adımları, bankaların mevduat faiz oranlarına doğrudan yansıdı. Faiz oranları yüzde 47 seviyelerine gelirken rakamlar 33 bin TL sınırını geçti.Gülsüm Hülya Sundu
Merkez Bankası'nın sıkı duruşu, mevduat faiz oranlarına doğrudan yansırken, bankalar sundukları vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesap ürünlerinde faiz ile kar payı oranlarını yeniden belirledi. Yüzde 47 faiz oranları ilk kez görülürken, rakamlar da 33 bin TL'yi aştı.
Yapılan bu son güncellemelerle birlikte, birikimini Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yeni bir dönem resmen başlamış oldu.
Özellikle 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi, tercih edilen banka ve hesap türüne göre büyük değişiklik gösterirken, yatırımcıların yüzünü güldüren bir eşik aşıldı.
1 milyon TL tutarındaki birikimin, bankaların sunduğu güncel oranlar üzerinden hesaplanan 32 günlük net kazançları ve vade sonu toplam bakiye tutarları şu şekildedir:
Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran (Günlük): Faiz Oranı %47,00 | Net Kazanç: 23.328,18 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.023.328,18 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük): Faiz Oranı %47,00 | Net Kazanç: 28.512,22 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.512,22 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 28.741,08 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL
ON DİJİTAL – ON Plus (Günlük): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 28.233,89 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.233,89 TL
Anadolubank – Renkli Hesap (Günlük): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 28.741,08 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 28.821,62 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.821,62 TL
Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap (Günlük): Faiz Oranı %45,25 | Net Kazanç: 29.927,67 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.029.927,67 TL
DenizBank – Kaptan Hesap (Günlük): Faiz Oranı %44,50 | Net Kazanç: 32.693,18 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.032.693,18 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap (Günlük): Faiz Oranı %44,00 | Net Kazanç: 29.734,54 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.029.734,54 TL
YapıKredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük): Faiz Oranı %43,50 | Net Kazanç: 28.113,58 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.113,58 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap (Standart): Kar Payı Oranı %42,16 | Net Kazanç: 30.493,81 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.493,81 TL
DenizBank – E-Mevduat (Standart): Faiz Oranı %42,15 | Net Kazanç: 30.486,58 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.486,58 TL
Odea – Oksijen Hesap (Günlük): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 27.130,97 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.130,97 TL
TEB – Marifetli Hesap (Günlük): Faiz Oranı %46,00 | Net Kazanç: 28.741,08 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.028.741,08 TL
ING – Turuncu Hesap (Günlük): Faiz Oranı %45,00 | Net Kazanç: 33.066,33 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.033.066,33 TL
QNB – Kazandıran Günlük (Günlük): Faiz Oranı %43,50 | Net Kazanç: 27.155,17 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.027.155,17 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart): Faiz Oranı %41,50 | Net Kazanç: 30.016,44 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap (Standart): Faiz Oranı %41,50 | Net Kazanç: 30.016,44 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
getirfinans – Vadeli Hesap (Standart): Faiz Oranı %42,00 | Net Kazanç: 30.378,08 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL
QNB – E-Vadeli Mevduat (Standart): Faiz Oranı %41,75 | Net Kazanç: 30.197,26 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.197,26 TL
ON DİJİTAL – E-Mevduat (Standart): Faiz Oranı %41,50 | Net Kazanç: 30.016,44 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük): Faiz Oranı %41,50 | Net Kazanç: 30.456,98 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.456,98 TL
Odea – Yeni Vadeli Mevduat (Standart): Faiz Oranı %41,50 | Net Kazanç: 30.016,44 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
Vakıf Katılım – Günlük Hesap (Günlük): Kar Payı Oranı %41,00 | Net Kazanç: 30.084,73 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.030.084,73 TL
N Kolay – N Kolay Bono (Günlük): Faiz Oranı %41,00 | Net Kazanç: 31.009,94 TL | Vade Sonu Bakiye: 1.031.009,94 TL