1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı uçtu: Bir banka çıtayı yükseltti

Merkez Bankası'nın sıkı duruşu, mevduat faiz oranlarına doğrudan yansırken, bankalar sundukları vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesap ürünlerinde faiz ile kar payı oranlarını yeniden belirledi. Yüzde 47 faiz oranları ilk kez görülürken, rakamlar da 33 bin TL'yi aştı.