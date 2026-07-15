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Piyasadaki hareketlilik işlem hacmine de yansıdı. Bir önceki gün 5 milyon 959 bin 548 lira olan işlem hacmi, dün 9 milyon 401 bin 824 liraya yükseldi. Aynı gün içinde gaz ticaret miktarı ise 532 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme gazı fiyatlarında da önemli farklar oluştu. Alış fiyatı 18 bin 556 lira 24 kuruş olarak belirlenirken, satış fiyatı 16 bin 788 lira 98 kuruş seviyesinde kaldı.

Öte yandan Türkiye’ye dün toplam 110 milyon 236 bin 330 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 110 milyon 203 bin 379 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, arz ve talep dengesinin yakından takip edildiği bir döneme işaret ediyor.