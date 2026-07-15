Yeniçağ Gazetesi
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Kilometreler kala kahreden ölüm: Gurbetçi aile yok oldu

Nevşehir’de yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Almanya’dan memleketleri Kayseri’ye gitmek için yola çıkan gurbetçi ailenin otomobili takla attı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA / İHA
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Nevşehir’de gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin, refüje çarpıp takla attığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Almanya’dan yola çıkan ailenin, memleketleri Kayseri’ye gittikleri belirtildi.

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Kırşehir-Kayseri yolu Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

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Kazada otomobilde bulunan Orhan Ertan (38), Fadime Ana Ertan (60), Boran Ertan (33) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Ertan (64) ise yaralandı.

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Almanya’dan yola çıkan ailenin memleketleri Kayseri’ye gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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