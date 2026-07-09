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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 986 milyon 149 bin 626 lira seviyesinde gerçekleşti.

Piyasalarda elektrik fiyatları saatlik arz ve talep dengesine göre farklı seviyelerde oluştu.

ELEKTRİĞİN EN YÜKSEK FİYATI AKŞAM SAATİNDE OLUŞTU

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 20.00'de 4 bin 295 lira olarak belirlendi.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1400 lira seviyesinde kaydedildi.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATLARI AÇIKLANDI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 165 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 178 lira 6 kuruş oldu.

BUGÜNÜN SPOT ELEKTRİK FİYATLARINDA DA ZİRVE 4 BİN 300 LİRAYI AŞTI

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugünkü fiyatı ise en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1475 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında oluşan fiyatlar, arz-talep dengesi ve saatlik tüketim hareketlerine göre şekillenmeye devam ediyor.