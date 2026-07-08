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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 458 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE SERT GERİLEME

Piyasada işlem hacmi 5 milyon 289 bin 814 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 477 bin 400 lira seviyesindeydi. Böylece işlem hacminde belirgin bir düşüş yaşandı.

TİCARET MİKTARI VE DENGELEME FİYATLARI

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 303 bin metreküp olurken, dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 331 lira 4 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 585 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 105 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Öte yandan Türkiye’ye dün 105 milyon 320 bin 442 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı ise 105 milyon 249 bin 537 metreküp olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, spot doğal gaz piyasasında hem fiyatların hem de arz-talep dengesinin yakından izlenmeye devam ettiğini gösterdi.