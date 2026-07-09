2026 yılının ikinci Merkür Retrosu, astroloji gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.
Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu
Yengeç burcunda gerçekleşen 2026 yılının ikinci Merkür Retrosu sürerken, astroloji meraklılarının gözü sürecin sona ereceği tarihe çevrildi. İşte Merkür Retrosu’nun biteceği gün ve yılın son retro takvimi…Kaynak: Diğer
Özellikle iletişim, ilişkiler ve karar alma süreçlerini etkilediğine inanılan retro döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.
Merkür Retrosu ne zaman bitecek?
Astroloji takvimlerine göre 29 Haziran 2026’da başlayan Yengeç burcundaki Merkür Retrosu, 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
Yengeç burcunda gerçekleşiyor
Temmuz ayındaki Merkür Retrosu’nun Yengeç burcunda yaşandığı belirtiliyor. Bu süreçte aile ilişkileri, geçmişten gelen konular, duygusal bağlar ve iletişim başlıklarının ön plana çıktığı ifade ediliyor.
Retro sonrası gölge dönem
Astroloji yorumlarına göre Merkür Retrosu’nun sona ermesinin ardından kısa süreli bir gölge dönem yaşanıyor.
Bu süreçte retro etkilerinin kademeli olarak azaldığı, ancak iletişim ve karar alma konularında temkinli olunmasının faydalı olabileceği belirtiliyor.