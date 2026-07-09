Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Astroloji Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu

Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu

Yengeç burcunda gerçekleşen 2026 yılının ikinci Merkür Retrosu sürerken, astroloji meraklılarının gözü sürecin sona ereceği tarihe çevrildi. İşte Merkür Retrosu’nun biteceği gün ve yılın son retro takvimi…

Kaynak: Diğer
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Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu - Resim: 1

2026 yılının ikinci Merkür Retrosu, astroloji gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

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Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu - Resim: 2

Özellikle iletişim, ilişkiler ve karar alma süreçlerini etkilediğine inanılan retro döneminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

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Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu - Resim: 3

Merkür Retrosu ne zaman bitecek?

Astroloji takvimlerine göre 29 Haziran 2026’da başlayan Yengeç burcundaki Merkür Retrosu, 23 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

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Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu - Resim: 4

Yengeç burcunda gerçekleşiyor

Temmuz ayındaki Merkür Retrosu’nun Yengeç burcunda yaşandığı belirtiliyor. Bu süreçte aile ilişkileri, geçmişten gelen konular, duygusal bağlar ve iletişim başlıklarının ön plana çıktığı ifade ediliyor.

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Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu - Resim: 5

Retro sonrası gölge dönem

Astroloji yorumlarına göre Merkür Retrosu’nun sona ermesinin ardından kısa süreli bir gölge dönem yaşanıyor.

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Merkür Retrosunda geri sayım başladı: Beklenen tarih sonunda belli oldu - Resim: 6

Bu süreçte retro etkilerinin kademeli olarak azaldığı, ancak iletişim ve karar alma konularında temkinli olunmasının faydalı olabileceği belirtiliyor.

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