Zorlu hava şartlarına meydan okuyan dağcılar çimento kum ve demir direği kilometrelerce omuzlarında taşıyarak zirvede Türk bayrağını dalgalandırdı.



EDAK, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı ve zorlu bir faaliyete imza attı. Kulüp üyeleri, Elazığ’ın en yüksek zirvesi olan 2 bin 623 metre yükseklikteki Palu Akdağ’a doğa yürüyüşü ve zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Zorlu arazi ve kıştan kalma hava şartlarına rağmen zirve tırmanışını sürdüren dağcılar, yaklaşık 9 kilometrelik dik ve karlı parkur boyunca yürüyüş gerçekleştirdi. Zirveye dikecekleri bayrak direğinin malzemelerini, harç için gerekli olan kumu ve çimentoyu sırtlarında ve omuzlarında taşıyan kulüp üyeleri, dağın en yüksek noktasına ulaştırdı. Zirvede hızı yer yer 40-50 kilometreyi bulan sert rüzgara rağmen ekip, bayrak direğini sabitledi ve ay yıldızlı Türk bayrağı ile kulüp tabelasını Palu Akdağ’ın zirvesine yerleştirdi.





