Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Sinop ve Kastamonu kıyıları ile Samsun’un batısı hariç, Türkiye’nin neredeyse tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji tarih vererek şehir şehir uyardı: Sıcaklık düşüyor, gök gürültüsü sağanak geliyor
Ülke genelinde sağanak yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji, özellikle Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi için sel ve su baskınlarına karşı kritik uyarılarda bulundu. Öte yandan bayram haftasında hava durumu ise belli oldu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yağışların genel olarak yurdu sarması beklenirken, belirli bölgelerde metrekareye düşecek yağış miktarının oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısı için çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı belirtiliyor. Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde ise yerel sağanaklar görülecek.
Hava sıcaklıklarında yurdun iç ve doğu kesimlerinde düşüş yaşanacak. Bu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalmaya devam edecek.
Rüzgarın genellikle ülkenin batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırarak zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) esmesi beklendiğinden, çatı uçması ve toz taşınımı gibi risklere karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.
Öte yandan Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu haritasında ise ülke genelinde 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacağı görülüyor. Bu noktada 5 gün yerel yerel sağanak yağışları etkili olacak. Bayram haftasına girişte yağışların ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Bugün için bölgelere göre hava durumu şu şekilde oldu;
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli, Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olmak üzere çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, kuvvetli, Kuzey ve doğu kesimleri yerel çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun'un batısı dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı