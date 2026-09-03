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İBB davasında bu hafta savunmalar alınmıyor. Mahkeme Başkanı bu hafta tahliye taleplerinin dinleneceğini açıklamıştı. Buna göre toplamda 53 tutuklu sanığın tahliye taleplerini iletmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının ikinci celsesi, bugün 11. gününde Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda devam ediyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü davada, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin dinlenmesine devam ediliyor. İkinci celsenin 11'inci gününün en önemli gündemi ise Ekrem İmamoğlu'nun tahliye talebi olacak.

Mahkeme heyeti, tahliye taleplerinin ilk duruşmadaki sanık sıralamasına göre alınacağını ve her sanık ya da avukatı için yarım saat süre tanınacağını açıklamıştı. Bu sıralamaya göre İmamoğlu'nun tahliye talebinde bulunacağı tarih 3 Eylül olarak belirlenmişti.

53 İSİM TUTUKLU

İBB davasında toplam 414 sanık yargılanıyor. Sanıklardan 53'ü tutuklu bulunuyor.

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla birlikte gözler mahkeme heyetinin vereceği kararlara çevrilmiş durumda.