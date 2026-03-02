Star TV’nin yeni dizisi ‘Çirkin’in çekimleri başladı. Çarpıcı karakterleri ve etkileyici hikâyesiyle şimdiden merak uyandıran yapımın ilk set karesi de paylaşıldı.

Başrolleri paylaşan Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak, ilk kez objektif karşısına geçti. Hazırlık süreci titizlikle yürütülen ‘Çirkin’ ekibi, ilk sahneler için sete çıktı. Küçük yaşta ailesini kaybeden Meryem’in (Derya Pınar Ak) yıllar sonra çocukluk aşkı Kadir’le (Çağlar Ertuğrul) yeniden karşılaşması, büyük bir aşkın yanı sıra sert bir hesaplaşmanın da başlangıcını beraberinde getiriyor.

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu dizinin kadrosunda ayrıca Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Zeynep Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Su Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Mina Şirin Korkmaz, Kadir Bertan, ve Nur Sürer ile Çetin Tekindor yer alıyor.

‘Parçalı Yıllar’a seyircili gösterim

Yapımcılığını Kaymaz Film Production ile Burus Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı ‘Parçalı Yıllar’ filminin seyircili gösterimi, Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Gösterime filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat ve sinema hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek ve İlkin Tüfekçi’nin paylaştığı filmin diğer önemli rollerinde Necmi Yapıcı ve usta oyuncu Bilge Şen yer alıyor. Salonun hıncahınç dolu olduğu gösterimde kahkahalar havada uçuşurken duygusal anlar da yaşandı.

1970’li yılların Türkiye’sinde, Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin sinema sektöründe köklü bir dönüşüme yol açtığı dönemi konu alan ve Türk Sineması’nın karanlıkta kalmış bir sayfasını beyazperdeye taşıyan etkileyici dönem filmi ‘Parçalı Yıllar’, 27 Şubat’ta vizyona girmişti.

Film-San, ödül kategorilerini açıkladı

Film-San Tiyatro Jüri Üyeleri, Bakırköy’de bir araya gelerek 2025-2026 sezonundaki oyunlar için ödül kategorilerini açıkladı. 18 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Film-San Tiyatro Ödülü Jürisi kadrosunda Doç. Dr. Aziz Tamer Güler, Alp Balkan, Cengiz Korucu, Dilşad Göktepe, Gülay Oktar, Kıvanç Terzioğlu, Murat Özen, Neriman Uysal, Önder Arik, Savaş Aykılıç, Sevinç Özer, Prof. Dr. Tuğçe Ulugün Tuna, Yıldız Kalkavan bulunuyor. İdari kadroda ise, Atılay Uluışık, Çira Gökdemir, Fulya Varbel, İnanç Terzioğlu, Mert Kocatepe ve S.Çağlan Övet var.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek ve tiyatro dünyasının emekçilerini bir araya getirecek Film-San Tiyatro Ödülleri Töreni, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00’de Arzu Yetiş Kocatepe ve Kıvanç Terzioğlu’nun sunumu ile Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.