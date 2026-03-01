NOW TV’nin Pazar akşamları yayınlanan ‘Sahtekârlar’ dizisi, gün değişikliğine gitti.

Bu akşam son kez Pazar günü ekrana gelecek olan dizi, önümüzdeki haftadan itibaren yeni günü olan Cumartesi’leri izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in paylaştığı dizi, yayına başladığı haftadan itibaren istikrarlı bir grafik çizse de istenilen başarıyı elde edemedi. Final yaptırılmak yerine gününde değişikliğe gidildi. Bu bir çare mi? Açıkçası, bazen kısa vadeli bir çözüm olsa da süreklilik arz etmiyor. Bunun örnekleri var. Hele hele o gün yayınlanan diziyi başka günü alıp onun yerine yeni bir dizi getiriliyorsa, genellikle o da tutmuyor.

Peki, ‘Sahtekârlar’ yeni gününde reytinglerde ne yapar? Kendi gününe ambargo koyan ‘Güller ve Günahlar’, yıllardır ekranda olan ‘Gönül Dağı’, komedinin adresi ‘Güldür Güldür Show’ ve sevilen yarışma programı ‘Survivor’ gibi güçlü rakipleri karşısında işi kolay değil. Tutunacağını sanmıyorum. Birkaç haftaya kalmaz final haberi gelirse, şaşırmam.

Zeliha Kendirci’den ‘Haberimiz Yok’

Zeliha Kendirci, ilk kez 1987 yılında Müslüm Gürses’in sesinden dinlediğimiz ‘Haberimiz Yok’u modern bir düzenlemeyle yorumlayarak Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri Halit Çelikoğlu’na, müziği Yavuz Durmuş’a ait olan şarkının düzenlemesini Ceyhun Çelikten yapmış. Şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Zeliha Kendirci, kendine has yorumu ile esere yeni bir derinlik kazandırırken şarkının nostaljik ruhunu da günümüz dinleyicisine taşıyor. Şarkıcı, bu özel çalışmayla dinleyicilerin kalbine dokunmayı hedefliyor.

Hale Işık’ın Başlangıç Sergisi açıldı

Sanatçı Hale Işık’ın güncel işlerinden bir seçki sunan yeni kişisel sergisi ‘Başlangıç’, Cendere Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, yağlı boya tablolar, seramik heykeller ve kâğıt üzerine Japon mürekkebiyle üretilen eserlerden oluşuyor. İnsanın varoluşunu zamanın ilk anlarından bugüne taşıyan içsel ve kültürel hafızayı görünür kılmayı amaçlayan sergi, insanın zamanın ilk anlarından bugüne uzanan yolculuğunu; kendi elleriyle kurduğu dünyayı, doğayla ilişkisini ve varoluşunu biçimlendirme gücünü odağına alıyor.

Sergi, 31 Mayıs’a kadar Ayazağa’da bulunan Cendere Sanat Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.