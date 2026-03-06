İran’dan Türkiye’ye yönelik füze saldırısı mı?..

Çok flu… Hatta çok karanlık bir fotoğraf!..

Hiçbir şey bilmesek ve hatta hiçbir şeye kafamız ermese, en azından şu soru aklımıza gelir;

“İran, Türkiye’ye saldıracak olsa sadece 1 füze mi atar? Aynı anda 4-5 füze atacak kabiliyet ve imkandan yoksun mu?..”

Savunma Bakanlığı’nın dünkü haftalık basın bilgilendirme toplantısını dikkatle izledim. Çünkü, yapılacak açıklamaların satır araları ve kullanılacak dil çok çok önemliydi. Toplantıda MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO haba ve füze savunma unsurlarınca zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Çok dikkati bir dil kullanıldı… “Türkiye’ye yönelik” ifadesinin altını kalın ve siyahla çiziyorum. “ Türkiye’yi hedef alan” denmiyor…

Kırmızı yanan dönen spotlarla “İran’dan füze saldırısı” yaygarasının kopartıldığı önceki gün gelişmeleri izlerken, aklıma 2014 yerel seçimleri öncesinde Türkiye’de gündemi sarsan ses kayıtları geldi. AKP hükümetinin seçim öncesinde Suriye’ye müdahale planladığı iddialarının havada uçuştuğu bir dönemde, tam da bu iddiaları doğrulayacak içerikte bir ses kaydı yayınlanmıştı

YouTube’a ‘seçim güdümü’ isimli hesaptan yüklenen ve ‘ortam dinlemesi’ olduğu anlaşılan kayıtta, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in konuştuğu öne sürülüyordu.

İddiaya göre, Türkiye’nin sınırları dışındaki tek toprağı olan ve El Kaide bağlantılı Irak İslam Şam Devleti’nin (IŞİD) kuşattığı Süleyman Şah Türbesi’ne olası bir operasyon hakkında konuşuluyor; Davutoğlu ‘Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bu konjonktürde böyle bir imkanın değerlendirilmesi gerektiğini’ söylediğini anlatıyor; Fidan ‘gerekirse Suriye’ye dört adam göndererek Türkiye’ye sekiz füze attırıp gerekçe üreteceğini‘ söylüyordu.

***

Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu’nun dün “Aman dikkat” başlığı ile yaptığı paylaşım çok önemliydi. Okuyamayıp da farkına varamayanlar için aynen yer veriyorum;

“İran tarafından atılan bir füzenin Türk hava sahasında NATO tarafından etkisiz hale getirildiği basında yer aldı. İran’a kara harekâtı yapması imkânsız olan ABD ve İsrail’in bunu Türkiye’yi savaşa sokmak suretiyle yapacağı ihtimali gözden uzak tutulmamalıdır ve bu konuda Türkiye olarak çok dikkatli olmamız gerekir.

Bu savaşta İran’da büyük tahribat olmasına karşılık anlaşılıyor ki ABD ve İsrail ikilisi de hiç ummadıkları bir direniş ve saldırıyla karşılaştılar. Bilindiği gibi kara harekâtı olmadan bir savaşı kazanmanız mümkün değildir. Bu sebeple ABD şimdi çaresizlik içinde İran’a karşı PEJAK ve Barzani’yi kara harekâtı için kullanmaya kalkışıyorlar. Şayet Barzani ve diğer Kürt grupları bu oyuna gelirlerse onlar için büyük bir felâket olacaktır.

Emperyalistler çıkarları için bu tür bölgesel halkları kullanır ve sonra atarlar. Ve tabii olarak İran bu grupları anında yok edecektir.

Bu sebeple İsrail ve Abd İran’a karşı bunlar yerine Türkiye gibi bir gücü kullanmak isteyeceklerdir. Türkiye Körfez ülkelerindeki Abd üslerine karşı İran’ın saldırılarını iyi okumalı ve bunu Sünni-Şii çatışması gibi algılamayıp İran’ın kendisine bu devletlerden gelen saldırılara karşı tabii bir tepki olarak görmelidir.

Türkiye kendisini İran’ın yerine koymalı ve değerlendirmelerini buna göre yapmalıdır.

Tahminim İran, Türkiye’ye saldırmak gibi bir aptallığı yapmayacaktır. Bu her iki ülke için de bir felâkettir ve bundan en büyük faydayı sadece ABD ve İsrail sağlayacaktır.

Nitekim Türkiye ve İran 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasından beri çatışmamıştır. Aslında Ortadoğu’da istikrar ve barış da, bu iki ülkenin dost ve birliğinden geçer. Tabii Büyük Ortadoğu Projesinin başarısızlığı da…”

***

Saray iktidarı başta Halkbank davası olmak üzere şantaj dosyaları ile sıkıştırılmış durumda…

Formatlanmış “çözüm süreci”nin çok yönlü büyük bir tezgah olduğunu avaz avaz yazdık!..

ABD-İsrail’in, terör örgütü PKK ve yan kollarını Irak- İran sınırına yığdığı ve İran’da iç karışıklık çıkarmak için lojistik hazırlıklarının sonuna geldiği dünyaca bilinen gerçek. Katil sürüsü PKK’nın İran kolu PJAK dün de İran’da yaşayan Kürt kökenlilere “örgütlenin” çağrısı yaptı ve yol haritası yayınladı.

Dilim söylemeye, kalemim pek yazmaya varmıyor ama…

Demek ki, birilerinin “önder.. önder” diye Abdullah Öcalan’ı yere göğe sığdıramamaları boş değilmiş!.. Bugünler için döşenen kaldırım taşlarının aynı zamanda psikolojik operasyon boyutuymuş!..

ABD-İsrail bir koldan terör örgütü PKK ve yan kollarını diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerini İran’a sokarsa , Mehmetçiğin, katil sürüsü ile silah arkadaşı yapılmadığına bu milleti nasıl inandıracaksınız?..