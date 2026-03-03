Show TV’nin büyük umutlarla başlayan ancak reyting canavarına yenik düşen dizisi ‘Rüya Gibi’, göndermelerle ekrana veda etti.

final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkan dizi, Total’de aldığı 1.89 reytingle 16., AB’de aldığı 1.78 reytingle 10. ve ABC1’de aldığı 1.85 reytingle yine 10. sırada ömrünü tamamladı. 2 Aralık Salı günü ekran yolculuğuna başlayan ‘Rüya Gibi’, değişikliğe giderek 25 Ocak’tan itibaren Pazar akşamları yayınlanmaya başlamıştı. Diziye yeni günü de yaramadı. Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan ve Devrim Yakut’un paylaştığı TMC Film imzalı dizi, final yaptı. Son bölümde Şebnem Bozoklu’nun ‘Dijitalde mi devam edeceğiz?’ demesi, Ahsen Eroğlu’nun ‘İstersen, Twitter’da organize edeyim mi tayfayı? Rüya Gibi bitmesin. 10 milyon tweet.” sözlerinin ardından Seda Bakan’ın ‘Biz başka hikâyeler peşindeyiz’ cümlesi, final bölümüne damga vururken bu sahne, gecenin en çok konuşulan anlarından birisi oldu.

Dizinin bu sahnede final kararını alaya alması, NOW TV’nin daha önce final yapıp dijitalde devam edeceği konuşulan ‘Ben Leman’ dizisine bir gönderme olarak yorumlandı.

Kolektif Yol Sergisi açıldı

Genç sanatçı Kıymet Altunyurt’un ‘Kolektif Yol’ başlıklı kişisel sergisi, İBB Miras dokunuşuyla koruma altına alınan Gülhane Sarnıcı’ndaki Gülhane Sanat’ta açıldı.

Sergi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi’nin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Mina’nın Çocukları’nın yeni sergisi olarak sanatseverlerle buluştu. Dernek bünyesinde yetişen mimarlık mezunu Kıymet Altunyurt tarafından mekâna özel kurgulanan enstalasyon ‘kor’ etrafında şekillenen sergi; hafıza, dönüşüm ve birlikte iyileşme fikrini, sarnıcın katmanlı atmosferiyle bir araya getiriyor.

İBB Kültür ve İBB Miras’ın destekleriyle düzenlenen sergi, 11 Mart’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Gülhane Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Uzi, yeni şarkısıyla zirvede

Türk Rap Müziği’nin önde gelen isimlerden Uzi, yeni şarkısı ‘Yaşıyoken Anla’ ile büyük ilgi gördü.

Son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla global başarılara imza atan Uzi, yeni çalışması ‘Yaşıyoken Anla’ ile kısa sürede dijital platformlarda zirveye yerleşirken YouTube trend müzik listesine de girmeyi de başardı.

Şarkıya Bolu Dağı’nın sinematografik atmosferinde, yapay zekâ destekli görsel tekniklerle çekilen film tadındaki video klip, projeyi bir müzik çalışmasının ötesine taşıyor. Doğa, teknoloji ve duygu üçgeninde kurulan bu dünya, izleyiciye yalnızca bir şarkı değil; bir farkındalık deneyimi sunuyor.