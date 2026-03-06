Haluk Dural paylaştı; CNN, MBSN ve Fox News'in eski spikeri, şimdi kendi YouTube kanalından yayın yapan Rick Sanchez, Bahreyn'deki ABD üssünün neden vurulduğunu ve Bahreyn halkının buna nasıl tepki verdiğini kendi üslubuyla anlattı:

"En büyük darbeleri Bahreyn aldı. Peki neden? Çünkü Bahreyn, dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük ABD askeri birliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. 5. Filo tam orada konuşlu.

Görünen o ki İran, hassas güdümlü füzeleriyle burayı vurmaya çok uzun zaman önce karar vermişti. Ancak bu durumun asıl ilginç yanı şu: Füzeler İran'dan havalanıp Bahreyn'e düşerken, Bahreyn halkının gergin olacağını, belki sığınacak yer arayacağını veya endişeleneceğini düşünürsünüz, değil mi? Hayır.

Bahreyn halkı dışarıda, kendi hükümetleri vurulurken ve ABD tesisleri bombalanırken alkış tutuyordu. Bunu izlemeniz lazım, işte o görüntüler...

Hayal edebiliyor musunuz? Bu insanlar, kendi ülkelerindeki bir askeri tesisin bombalanmasını kutluyor. Bu da gösteriyor ki; Bahreyn ve diğer birçok Körfez ülkesindeki hükümet yetkililerinin söyledikleri ve savundukları şeyler ile o ülkenin halkının söyledikleri ve savundukları şeyler arasında uçurumlar var."

***

İşte İran, Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini vururken, bölge halkının bu duygusuna yani sosyolojik tabloya hitap ediyor? Tabii Bahreyn halkının çoğunluğu Şii...

Bu alkışlar yükselirse, Körfez yönetimleri, paniğe kapılabilir. Sosyal psikolojideki büyük dalgalanmalar, iktidarların en büyük korkusudur...

Diğer taraftan, Türkiye’ye İran füzesi atıldığına dair haberler üzerine yapılan Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz.” denildi.

Bir defa açıklamadan, füzenin, Türk hava sahasına girmemiş ama “yönelmiş” olduğu anlaşılıyor. Dörtyol’a düşen mühimmat ise önleme yapan NATO hava savunmasına ait! Yani bu olay araştırılmaya muhtaç...

Bu sebeple Türkiye, “NATO üyesi Türkiye saldırıya uğradı” şeklindeki ucuz tuzaklara düşmemelidir...

***

Diğer taraftan Trump’ın Barzani ve Talabani ile görüştüğü haberlerinden sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin de Irak'taki KYB Başkanı Bafel Talabani ile son askeri gelişmeler ile ortak sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüğü bildirildi.

KYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Talabani, "Orta Doğu'nun istikrarını korumak için sorunlara barışçıl çözümler bulunması ve diyaloğa geri dönülmesi gerektiğine" vurgu yaparak, KYB'nin de bu çerçevede tüm çabasını ortaya koyduğunu belirtti.

Erakçi ise Talabani'ye Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin istikrarını korumadaki rolü ve etkisi ile barışçıl tutumu için teşekkür etti.

Taraflar, sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığından da benzer bir açıklama yapıldı ve Talabani’nin, ABD-İsrail saldırısında ölen İran lideri Ali Hamaney için başsağlığı dilediği de belirtildi.

Yani ABD’nin Kürt grupları, İran’ın üzerine sürmesi kolay bir iş değil... PJAK ve PKK/YPG harekete geçerse, savaş zamanı kimse onlara acımaz...

***

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise "İsrail'in işgal ve genişleme planı açıktır. Biz bu saldırganlığa, halkı, direnişi ve vatanı savunma hakkı çerçevesinde karşı koyacağız. Bu bizim için varoluşsal bir savunmadır ve hedefler gerçekleşene kadar sürecektir" dedi.

Kasım, "Bizim görevimiz savunmayı sürdürmek, bu İsrail-Amerikan düşmanının hedeflerini boşa çıkarmak ve düşmanın projelerini reddeden tutumumuzda kararlı kalmaktır. Böylece tarih, hakkımızı savunmada tereddüt etmediğimizi ve düşmanımıza teslim olmadığımızı kaydedecektir." diye konuştu...

Yani ABD ve İsrail, karadan savaşacak müttefik veya vekâlet savaşçısı bulmakta zorlanırken, İran’a destek devam ediyor...

Türkiye de hangi sahte bayrak operasyonu yapılırsa yapılsın, Amerikan baskısıyla, yarısı soydaşı olan bir ülkeyle savaşmaz, savaşamaz...