16-22 Şubat haftasında dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde platformun yerli orijinal dizisi ‘Masumiyet Müzesi’, ikinci haftasında da zirvede yer aldı. Film kategorisinde ‘Kasırgalar’, platformdaki ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde zirve bu hafta da el değiştirmedi. ‘Eşref Rüya’, platformda liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise, yönetmenliğini Kamil Çetin’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Durul Bazan, Ersin Korkut, İnan Ulaş Torun gibi isimlerin yer aldığı King Film imzalı komedi türündeki ‘Düğün Evi’, zirveye yerleşti. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Love Story’, yükselişini sürdürerek liderlik zirvede yükseldi. Film kategorisinde ‘Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar’, zirvedeki yerini korudu.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, 5 haftadır süren liderliğine bir yenisini ekledi. Film kategorisinde, sinemalarda 234 bin seyirciye ulaşan ‘Superman’ zirvenin yeni sahibi oldu.

Hande, bizi yine Sezen’e götürecek

Hande Yener, müzikseverleri yine duyguların merkezine taşıyacak özel bir geceye hazırlanıyor. Sezen Aksu’nun hafızalara kazınan şarkılarından oluşan ‘Haydi Bizi Sezen’e Götür’ konser serisi, bu kez 11 Nisan’da Ülker Spor Etkinlik Salonu’nda yapılacak.

Sahneye her çıktığında sadece sesiyle değil, sahne hâkimiyeti ve güçlü duruşuyla da adından söz ettiren Hande Yener’in bu özel projede neler yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Yıllardır kendi çizgisinden ödün vermeden yoluna devam eden sanatçının, Tük Pop Müziği’nin efsane isimlerinden Sezen Aksu şarkılarını nasıl yorumlayacağı müzik dünyasında kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı bile.

Hande Yener’in, sahne enerjisi ve sürprizleriyle adından yine söz ettirmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre, konser sadece bir şarkı gecesi değil; iz bırakan bir sahne deneyimi olacak.

Ramazan ruhunu kucaklayan sergiler

Bursa Kültür, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında iki anlamlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Dilek Erim’in, suyun akışkan hafızası ile kâğıdın incelikli oyma estetiğini aynı zeminde buluşturan kat’ı ve ebru çalışmalarının yer aldığı Kâğıtta Açan Çiçekler Sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Geçmişle bugün arasında bir köprü kurarak gölgenin ışıkla buluştuğu bu kadim sanatın estetik, kültürel ve düşünsel derinliğini ortaya koyan Seyir Vakti: Karagöz Perdesinde Ramazan Sergisi ise, UNIMA Bursa Derneği’nin destekleriyle UNESCO Meydanı’nda ziyarete açıldı.

Kâğıtta Açan Çiçekler Sergisi, 1 Mart’a kadar; Seyir Vakti: Karagöz Perdesinde Ramazan Sergisi ise, 25 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.