Kanal D’nin 3 sezondur izleyicisiyle buluşan dizisi ‘İnci Taneleri’, yayınlanan 51. bölümle ekranlara veda etti. Dizi, final bölümünde Total’de aldığı 2.26 reytingle 15., AB’de aldığı 2.79 reytingle 8. ve ABC1’de aldığı 3.02 reytingle 10. sırada final yaptı.

İlk bölümü 25 Ocak 2024 tarihinde izleyici karşısına çıkan BKM imzalı dizi, başladığı sezon ve geçen sezonun sonuna kadar aldığı reytinglerle hem kanalının hem de yapımcısının yüzünü güldürmüştü. Çünkü kendi gününde çok güçlü rakipleri yoktu. Bu da dizinin izlenmesini sağlıyordu. Bu dönem dizinin hem geç başlaması hem de aynı gün ekrana gelen güçlü yapımlar, reytinglerini etkiledi. 60. bölümde yani Mayıs ayı ortasında final yapması konuşulan dizinin vedası bu yüzden erkene alındı. Kaçınılmaz bir sondu. Bu şekilde olacağı yeni sezona başlamadan belliydi. 8 ay sonra yeniden geri dönüp eski reytinglere ulaşmak, hayal gibi bir şeydi.

Yılmaz Erdoğan’ı bir televizyon dizisinde izlemek keyifliydi. Gözlerimizin pasını sildi. Hazar Ergüçlü, belki de kariyerinin en önemli işlerinden birisini çıkardı. Dizinin en ilginç karakterlerinden Deniz Erdoğan’ı geniş kitleler tanıdı. Sözün özü, Türk Televizyon Tarihi’ne iz bırakarak ekranlardan bir ‘İnci Taneleri’ geçti.

Keremcem’den nostaljik bir yorum

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Keremcem, yeni çalışması ‘Üzgün Üzgün’ü KCM Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Kutup Ata Tuncer imzası taşıyan şarkı, güçlü melodik yapısı ve sade aranjesiyle dikkat çekiyor. Duygu odaklı yapısı ve yalın müzikal yaklaşımıyla öne çıkan eser, 70’lerin zarif pop estetiğini günümüz prodüksiyon anlayışıyla yeniden yorumluyor.

Modern pop sound’larının yoğunluğu içinde zamansız bir çizgi sunan ‘Üzgün Üzgün’, Keremcem’in vokal yorumunu merkezine alan duygusal bir anlatım ortaya koyuyor.

Sarnıçları yeniden keşfe çıkaran sergi

Sanatçı Eda Şarman’ın Suyla Oyun Sergisi, Bebek Sanat’ta açıldı. Sergi, sanatseverleri İstanbul’un tarihi sarnıçlarından yola çıkarak suyun şehir, beden ve doğa arasındaki dolaşımını yeniden düşünmeye davet ediyor.

Eda Şarman, 2023’te başlattığı projesiyle aynı başlığı taşıyan sergisinde, suyu dolaşıma sokan sarnıçların taşıyıcı görevini kendi üslubuyla yeniden keşfe çıkıyor.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, 21 Haziran’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Bebek Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.