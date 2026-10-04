Yeni sezonun başlamasıyla ekranları şenlendiren yapımların reyting tablosu, haftalar ilerledikçe şekilleniyor.

Rekabetin kıyasıya yaşandığı günlerde birisi de Perşembe. Geçen yıldan devam eden ‘Halef Köklerin Çağrısı’ ile ‘Sevdiğim Sensin’, yazın aldığı reytinglerle yeni sezona da start veren ‘Muhtemel Aşk’ ve izleyici karşısına çıktığı 3. bölümüyle ‘Yarışta bende varım’ mesajı veren ‘Güneşin Doğduğu Yer’, kıran kırana bir mücadele veriyor. Bu yapımlara gündüz kuşağı ve ‘MasterChef Türkiye’ ile ‘Beyaz’la Joker’i de eklersek, zirveye ulaşmak gerçekten ateşten bir gömlek giymeye benziyor. Şu an için ‘Muhtemel Aşk’ta işler yolunda gitmiyor. Sonuçlar umut vermiyor. Bugün yarın final kararı alınsa, şaşırmam. Diğer yapımlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yeni sezona kötü başlayan ‘Halef Köklerin Çağrısı’, toparlanma yaşayarak ‘Yola devam’ dedi. ‘Sevdiğim Sensin’ ise, geçen dönem oluşturduğu kitlenin gücüne güveniyor. Sezonun sürpriz işlerinden olan ‘Güneşin Doğduğu Yer’, zirve yarışını bırakmayacak gibi görünüyor.

Bakalım, önümüzdeki haftalarda neler olacak? Bekleyip göreceğiz. Takipteyim.

Yeni kız grubu Reset’in ‘Pembe Rüyalar’ı

Son dönemdeki müzik gruplarına bir yenisi daha eklendi. Serap Çetintürk ve Yazgülü Amaje’nin kurduğu iki kişilik yeni kız grubu Reset, ilk şarkıları ‘Pembe Rüya’yı yayınladı.

Şarkı, enerjik yapısıyla grubun müzikal kimliğinin ilk ipuçlarını veriyor. ‘Pembe Rüya’, yalnızca dans edilebilir bir pop şarkısı olarak değil; Reset’in dünyasının ilk parçası olarak tasarlandı. Şarkıda güçlü, eğlenceli ve feminen bir enerji öne çıkarken ikili, farklı ülkelerdeki dinleyicilere de ulaşabilecek modern ve uluslararası bir sound hedefledi.

Serap Çetintürk ve Yazgülü Amaje, dansı, müziği ve görsel dünyayı bir arada kullandıkları projeleriyle kendi sahne evrenlerini yaratmayı hedefliyor.

Ertuğrul Çakır’ın Ludus Sergisi açıldı

Ertuğrul Çakır’ın ‘Ludus’ başlıklı kişisel sergisi, Haliç Sanat 1’de sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi, oyun, popüler kültür ve ortak görsel hafıza üzerinden insanın taşıdığı zıtlıkları ele alıyor.

Kartların iki ucunda yer alan karşıt figürlerden hareket eden sanatçı, aydınlık ve gölge, neşe ve hüzün, olduğumuz kişi ve olmak istediğimiz benlik arasındaki ikilikleri resimlerine taşıyor. Sinema, çizgi roman ve popüler kültürden tanıdığımız karakterleri geleneksel yağlıboya tekniğiyle yeniden yorumlayan sanatçı, gündelik hayatın görsel hafızasını resim sanatının köklü diliyle buluşturuyor.

Sergi, Haliç Sanat 1’de 31 Ocak 2027’ye kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.