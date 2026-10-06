Star TV’de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Çirkin’, 11. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizi, final bölümünde Total’de aldığı 2.30 reytingle 10., AB’de aldığı 2.25 reytingle 9. ve ABC1’de aldığı 2.59 reytingle 8. sırada yer aldı.

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizi, 17 Mayıs’ta 8. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin finale giden yolunun ilk adımı burada atılmıştı. Haziran sonuna doğru sezon finalinin yapılması en doğru olanıydı. En güçlü rakibi ‘Teşkilat’ bile neredeyse ‘Çirkin’den bir ay sonra sezona ara verdi. İyi reytingler alırken birden bire böyle bir kararın alınması, çok büyük bir planlama hatasıydı. İkinci neden ise, sezona geç başlamasıydı. Yazın ekran yolculuğuna başlayan ve aldığı reytingler ile yeni sezonda da yoluna doludizgin devam eden ‘Daha 17’, sevilen yarışma programı ‘MasterChef Türkiye’, yıllardır oturmuş bir kitlesi olan ‘Teşkilat’ın da sezona start vermesiyle yarış iyice kızıştı. Bu yapımların karşısında tutunması zordu. Bir de ‘Ömür Usta’ yarışa katıldı. İşi iyice zorlaşınca veda kaçınılmaz oldu. Üçüncüsü nedense, gün değişikliği yapılmamasıydı. En azından yeni sezon ilk bölümden sonra Pazartesi, Çarşamba veya Cuma’ya çekilebilirdi.

‘Çirkin’, çok az bölüm sayısıyla sezon finali yaparak yeni sezona başlayıp birkaç bölüm sonra ekrana veda eden bir yapım olarak Türk Televizyon Tarihi’ne geçti.

‘Zamparanın Ölümü’ne yeni bir yorum

Türk Rock Müziği’nin kendine özgü hikâye anlatıcılığı, güçlü sözleri ve zamansız şarkılarıyla hafızalarda yer eden Teoman’ın kültleşmiş eserleri, farklı kuşaklardan sanatçıların yorumlarıyla ‘Teoman Şarkıları’ projesinde yeniden hayat bulmaya devam ediyor.

Emir Can İğrek’e Teoman’ın eğlenceli anlatımı, ironisi ve kendine özgü dünyasıyla öne çıkan ‘Zamparanın Ölümü’ için şarkının yeni yorumunda Rana Türkyılmaz eşlik etti.

Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle yayınlanan şarkının eğlenceli ve teatral atmosferini koruyan çalışma, Emir Can İğrek’in karakteristik müzikal dünyasıyla buluşarak parçaya günümüzün enerjisinden izler taşıyan yeni bir soluk getiriyor.

Rüzgârdan Kalan Sergisi, ziyarete açıldı

Sanatçı Caner Kaya’nın ‘Rüzgârdan Kalan’ başlıklı sergisi, Haliç Sanat 3’te açıldı. Sergi, rüzgârın geride bıraktığı iz üzerinden hafıza ve geçmişin bugünle ilişkisini ele alıyor.

Görünmeyen ancak etkisi hissedilen rüzgârı bir çıkış noktası olarak alan Caner Kaya, anıların da geçmişte kalmak yerine zaman zaman bugünde yeniden ortaya çıkmasından hareket ediyor. Sergideki amorf ve dinamik formlar, rüzgârın sürekli hareket hâlindeki yapısından beslenirken metal gibi ağır ve kalıcı bir malzemenin kullanımı geçicilik ile kalıcılık arasındaki karşıtlığı öne çıkarıyor.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, 31 Ocak 2027’ye kadar Haliç Sanat 3’te Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.