Ata Yaşat, ekran başarısını sosyal medyaya da taşımış görünüyor. Kanal D’nin yaz döneminden bu yana ilgiyle takip edilen dizisi ‘Daha 17’de Teoman karakterini canlandıran oyuncu, performansıyla izleyicinin beğenisini kazanırken X’te de adından sıkça söz ettiriyor.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verileri, genç oyuncunun Eylül’deki yükselişini bir kez daha ortaya koydu. X platformunda hakkında 180 binden fazla paylaşım yapılan Ata Yaşat, ayın en çok konuşulan oyuncusu oldu. Ağustos ayında da zirvede yer alan oyuncu, üst üste ikinci kez liderlik koltuğuna oturdu. Özellikle Teoman karakterinin izleyicide yarattığı karşılık, Yaşat’ın sosyal medya görünürlüğüne de yansıyor. Oyuncu, şimdiden yeni neslin konuşulan isimleri arasına girmiş durumda. Ata Yaşat’ı listede sırasıyla Ekin Koç, Rahimcan Kapkap, Çağan Efe Ak, Berk Ali Çatal, Kaan Akkaya, Alperen Duymaz, Feyyaz Şerifoğlu, Cem Söküt ve Cansel Elçin takip etti.

Rakamlar da gösteriyor ki, Ata Yaşat için yükseliş yalnızca ekranda yaşanmıyor. Oyuncu, Teoman karakteriyle sosyal medyada da güçlü bir etki yaratıyor. Bakalım bu ilgi, dizinin ilerleyen bölümlerinde Ata Yaşat’ın kariyerine nasıl yansıyacak?

Atiye’den dans duygusu yüksek şarkı

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Atiye, yeni şarkısı ‘Olay’ı DMC etiketiyle yayınladı.

‘Olay’, Atiye’nin ritim, gerilim ve zarafeti aynı potada erittiği karanlık ve rafine bir dünya kuruyor. Sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesi Erol Sebebci imzası taşıyor. Şarkı; derin baslar, dramatik yaylılar, rafine armoniler ve ağırbaşlı, çekim gücü yüksek, kontrollü bir groove üzerine kuruluyor. Dans duygusu şarkının tamamına yayılırken, orkestral detaylar ve armonik zenginlik prodüksiyona ihtişam ve derinlik katıyor. Atiye’nin kendinden emin, kontrollü ve karakterli vokali ise bütün bu dünyanın merkezinde duruyor.

‘Olay’, karanlık bir dans kaydının içinde rafine armoni, orkestral ihtişam ve Arabik bir tenselliği buluşturuyor.

‘Düğün Şarkıcısı’nın festival yolculuğu

Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünü üstlendiği ‘Düğün Şarkıcısı’, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘Altın Portakal’ için yarışacak.

Ana kadrosunda Yiğit Özşener, Tuba Çom, Şahin Eryılmaz ve Mehmet Korhan Fırat’ın yer aldığı film, Selen Uçer, Hande Doğandemir, Ercan Saatçi, Levent Öktem ve Bahadır Vatanoğlu’nun aralarında bulunduğu konuk oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Filmin senaryosunu Erdi Işık kaleme aldı. Rodi Kayım’ın yapımcılığını üstlendiği, Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen ‘Düğün Şarkıcısı’nın yönetmen koltuğunda Emre Aybek oturuyor.

‘Düğün Şarkıcısı’, hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen genç bir caz şarkıcısı Şahnaz’ın, değişen şehir ve hayat karşısında müziğini ve kendisini koruma mücadelesini anlatıyor.