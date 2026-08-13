Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran ayına ve 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlar, yılın ilk üç ayında yüzde 0,6 büyüyen ülke ekonomisinin, nisan-haziran döneminde de büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Ekonominin ikinci çeyrekteki büyümesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 olarak hesaplandı. Piyasalardaki tahminler ise çeyreklik büyümenin yüzde 0,4, yıllık büyümenin yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci çeyrekte ekonomik aktiviteye en fazla katkıyı hizmetler sektörü sağladı. Hizmetlerde yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,3 büyüme görülürken üretim sektöründe herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İngiltere'de kişi başına düşen reel GSYH de ikinci çeyrekte yüzde 0,4 yükseldi. Kişi başına GSYH, yıllık bazda ise yüzde 1 artış gösterdi.

Aylık göstergelere göre İngiltere ekonomisi haziranda yüzde 0,3 oranında büyüdü.

ONS ayrıca mayıs ayına ilişkin daha önce yüzde 0,1 olarak duyurduğu büyüme oranını sıfıra çekti. Böylece ekonomi, nisandaki küçülmenin ve mayıstaki yatay görünümün ardından haziranda yeniden büyüme kaydetti.