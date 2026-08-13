2018 yılında yaklaşık 40 bin tonluk rekolteyle Türkiye çilek üretiminde 5'inci sırada yer alan Konya, planlı desteklerle büyük bir hamle gerçekleştirdi. Üretimini yüzde 100'ün üzerinde artırarak 85 bin tona ulaştıran kent, Türkiye genelindeki toplam çilek rekoltesinin yüzde 15'ini tek başına karşılar hale geldi. Bu ivmeyle ülke sıralamasında 3'üncülüğe yükselen Konya, tarımsal kalkınmada Türkiye'ye örnek olacak sonuçlar doğurdu.
48 milyon fide dağıtıldı, üreticinin yüzü güldü: Dev kazanç nüfusu 23 kat arttırdı
Kırsalda sağlanan 48 milyon çilek fidesi ve altyapı destekleri dev bir ekonomi oluşturdu. Üretimin kazanca dönüşmesiyle üreticinin yüzü gülerken, sağlanan imkanlar sayesinde köylerde nüfus 23 kat arttı.Kaynak: İHA
Üretimin kalbi Hüyük Coğrafi işaretli lezzet Türkiye'ye yayılıyor
Konya'daki çilek üretiminin yarısından fazlasını ise tek başına Hüyük ilçesi karşılıyor. 2021 yılında coğrafi işaret tescili alınan Hüyük çileği, hem sofralık hem de reçellik yapısıyla Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep görüyor. Büyükşehir Belediyesinin fide ve materyal katkılarıyla Hüyük'te daha da gelişen çilekçilik, bölgedeki sosyal ve ekonomik yapıyı baştan aşağı değiştirdi.
"14 milyar liralık katma değer oluşturuldu"
Anadolu'nun gıda güvenliğindeki stratejik rolüne dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürütülen projenin ekonomik boyutuna ilişkin şunları söyledi:
"Çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla şehir genelinde 48 milyon çilek fidesi ile 720 bin kilogram malç naylonu dağıttık. Bin 700 futbol sahası büyüklüğündeki alana tekabül eden ve 12 bin çiftçimizin yararlandığı bu projede üretim maliyetinin yüzde 50'sini belediye olarak biz karşıladık. Desteklerin sahaya yansımasıyla tarımsal ekonomide oluşturulan katma değer 14 milyar lira seviyesine ulaştı. Hüyük çileğimizin coğrafi işaret tesciliyle birlikte Konya, bölgesel kalkınma modelinde tüm Türkiye'ye güçlü bir başarı hikayesi sundu."
"30'a gerileyen mahalle nüfusumuz 700'e yükseldi"
Hüyük'e bağlı kırsal Başlamış Mahallesi Muhtarı Süleyman Irmak, Hüyük çileğinin özellikle Başlamış çileğinin kalitesi ve aromasının yüksek olduğunu söyledi. Yüksek rakımda, yaylada çilek ürettiklerini anlatan Irmak, hem havası hem suyu hem de toprağıyla Türkiye'nin en kaliteli çileğinin bölgede yetiştiğini anlattı. Hüyük'te yapılan çilek festivallerinde düzenlenen yarışmalarda genellikle ilk üçteki çileklerin mahallelerinden çıktığını vurgulayan Irmak, yakaladıkları bu kalitenin talebi artırdığını kaydetti.
Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı fide ve naylon destekleri, Hüyük Kaymakamlığı'nın verdiği damla sulama desteği sayesinde bölgede çilek üretiminin son 10 yılda büyük bir gelişim gösterdiğini aktaran Irmak, şöyle konuştu:
"Tabii burada Büyükşehir Belediyesi'nin ve Hüyük Kaymakamlığı'nın öncülük etmesinin büyük önemi var. Çünkü üretime şahitlik eden köylüler kendi çabalarıyla çilek yetiştirmeye başladı. Büyükşehirlerden köyümüze dönüş başladı. Şu anda nüfusumuz 30‘lardan 700'lere kadar yükseldi. Çilekçilik yapmak için gelen vatandaşlarımız çok oldu. Kazançlı olduğu için çilek faaliyetlerimizde epey bir ilerleme var."
Yöredeki çilek üreticileri ise yaz boyunca ilki sofralık, ikincisi reçellik olmak üzere iki dönem hasat yaptıklarını belirterek, tescilli ürünlerin lezzeti ve sağlanan imkanlar sayesinde geçimlerini güvenle çilekten sağladıklarını ifade etti.