48 milyon fide dağıtıldı, üreticinin yüzü güldü: Dev kazanç nüfusu 23 kat arttırdı

"Tabii burada Büyükşehir Belediyesi'nin ve Hüyük Kaymakamlığı'nın öncülük etmesinin büyük önemi var. Çünkü üretime şahitlik eden köylüler kendi çabalarıyla çilek yetiştirmeye başladı. Büyükşehirlerden köyümüze dönüş başladı. Şu anda nüfusumuz 30‘lardan 700'lere kadar yükseldi. Çilekçilik yapmak için gelen vatandaşlarımız çok oldu. Kazançlı olduğu için çilek faaliyetlerimizde epey bir ilerleme var."



