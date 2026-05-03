Milyarder yatırımcı Warren Buffett’ın bayrağı Greg Abel’e devretmesinin ardından Berkshire Hathaway, yeni dönemin ilk hissedarlar toplantısını gerçekleştirdi. Devir sonrası ilk buluşmada yapay zekadan yatırım stratejilerine, piyasalardaki risklerden etik kurallara kadar pek çok kritik başlık masaya yatırıldı.

GREG ABEL: YAPAY ZEKA ZAMAN ALACAK

Şirketin yeni CEO’su Greg Abel, teknolojik dönüşüm konusunda temkinli ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti. Yapay zeka, yalnızca somut fayda sağlanan alanlarda, özellikle demiryolu ve sigorta operasyonlarını iyileştirmek için kullanılacak. İştirakleri satma veya bölme planları olmadığını vurgulayan Abel, bürokrasiden uzak yapının ve sermaye aktarım hızının en büyük güçleri olduğunu ifade etti. Satın alınan şirketlerin uzun vadeli korunması esas olsa da, ciddi itibar riski veya iş gücü sorunları durumunda satış seçeneği masada tutulacak.

BUFFETT’TAN SERT UYARI: PİYASALAR KUMARHANEYE DÖNDÜ

95 yaşındaki efsane yatırımcı Warren Buffett, finans dünyasındaki mevcut tabloyu "içine kumarhane eklenmiş bir kiliseye" benzetti. Yatırım ile kumar arasındaki çizginin hiç olmadığı kadar bulanıklaştığını belirten Buffett, insanların kısa vadeli kazanç hırsının piyasaları sağlıksız bir noktaya taşıdığını vurguladı. Günlük opsiyon işlemlerini "spekülasyon bile değil, doğrudan kumar" olarak niteleyen Buffett, piyasalardaki bu "kumarlaşma" eğiliminin korkutucu boyutlara ulaştığını ifade etti.

“İDEAL ORTAM YOK"

Berkshire’ın 400 milyar dolara yaklaşan rekor nakit rezervi, şirketin mevcut piyasa fiyatlarından duyduğu memnuniyetsizliğin bir kanıtı olarak yorumlandı. Doğru fırsatı beklediklerini söyleyen Buffett, uygun koşullar oluşmadığı sürece "hiçbir şey yapmıyormuş" gibi görünebileceklerini ancak doğru an geldiğinde aktif olacaklarını belirtti. Yatırım için en uygun zamanın ne olduğu sorusuna esprili ve düşündürücü bir yanıt veren efsane isim, "kimse telefonlarına cevap vermediğinde" diyerek fiyatların sert düştüğü kriz anlarını işaret etti.

ALTIN KURAL: EMPATİ

Dini bir kişiliği olmadığını hatırlatan Buffett, hayattaki "altın kuralının" başkalarına, kendisine davranılmasını istediği gibi davranmak olduğunu söyledi. Bu ilkenin yöneticilikten ebeveynliğe kadar her alanda başarının anahtarı olduğunu ve hiçbir maliyeti olmadığını ekledi.