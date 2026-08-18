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Kaynak: AA

Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra su altı turizmiyle de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en yoğun kruvaziyer limanlarından birine ev sahipliği yapan ilçeye gelen turistler, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi önemli noktaları ziyaret ettikten sonra rotalarını Ege Denizi'nin derinliklerine çevirebiliyor.

TURİSTLERE ÖNCE EĞİTİM VERİLİYOR

İlçedeki dalış merkezlerine gelen turistler, denize girmeden önce uzman eğitmenlerden eğitim alıyor. Ziyaretçilere ekipman kullanımı, nefes teknikleri, su altında iletişim ve güvenlik kuralları anlatılıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından turistler teknelerle dalış noktalarına götürülüyor. İlk kez dalış yapacak ziyaretçiler için ise kıyıya yakın ve güvenli bölgeler tercih ediliyor.

DENİZİN ALTINDA AIRBUS A300

Kuşadası'nın en dikkat çekici su altı noktalarından biri, turizme katkı sağlamak ve yapay resif oluşturmak amacıyla Ege Denizi'ne batırılan Airbus A300 uçağı.

Dalış yapan turistler dev yolcu uçağını yakından görmenin yanı sıra mağaraları, kayalık oluşumlarını ve farklı balık türlerini de keşfetme fırsatı buluyor.

10 FARKLI DALIŞ NOKTASI BULUNUYOR

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası'nda 10 farklı dalış noktası bulunduğunu belirtti.

Pamucak'tan Milli Park'a kadar uzanan bölgede çok sayıda resif bulunduğunu anlatan Saraçoğlu, su altında eski taş çapalar, büyük orfozlar, kovuklar, mağaralar ve sıcak su çıkışlarının görülebildiğini söyledi.

Saraçoğlu, su altında büyük kayalık oluşumlarının da bulunduğunu belirterek ziyaretçilerin balıklarla birlikte dalış yapabildiğini ve Kuşadası'nın farklı bir yüzünü keşfedebildiğini ifade etti.

BATIK UÇAĞIN İÇİNE GİRDİLER

İngiltere'den kruvaziyerle Kuşadası'na gelen Praveen Keshava, dalış sırasında batık uçağı gördüklerini ve içine girdiklerini anlattı.

Daha önce karşılaşmadığı balık türlerini de gördüğünü belirten Keshava, Kuşadası'nı internet üzerinden yaptığı araştırma sonucunda dalış rotası olarak seçtiğini ve kararından memnun olduğunu söyledi.

“DÜNYANIN BAŞKA NERESİNDE YAPABİLİRSİNİZ?”

Dalış yapan turistlerden Rick Peterson da batık Airbus A300'e dalmanın sıra dışı bir deneyim olduğunu belirtti.

Uçağı su altında keşfetmenin kendisi için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Peterson, Kuşadası'nda yaşadığı dalış deneyimini “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

Kuşadası'nın su altındaki batık uçak, mağaralar, resifler ve zengin deniz yaşamı, ilçeye kruvaziyerlerle gelen turistler için tarihi ve kültürel rotalara farklı bir alternatif oluşturuyor.