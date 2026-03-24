Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi’nde normal sezon performansına Ankara ekipleri damgasını vurdu.

Bu sezon ligde başkenti temsil eden Ziraat Bankkart, Halkbank ve Spor Toto, normal sezonu ilk dört sırada tamamlayarak play-off etabına katılma hakkı elde etti.

Play-off aşamasında üç Ankara temsilcisinin yanı sıra puan tablosunda üçüncü sırayı alan Galatasaray HDI Sigorta da yer alacak.

Yarı final eşleşmelerinde Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart ile Spor Toto karşı karşıya gelecek. İki galibiyete ulaşan ekiplerin finale yükseleceği serinin ilk karşılaşmaları 12 Nisan’da oynanacak.

LİDER ZİRAAT BANKKART

CEV Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı sonuçlar alan Ziraat Bankkart, Efeler Ligi’nde normal sezonu 25 maçta 23 galibiyetle zirvede bitirdi.

Son şampiyon unvanını taşıyan kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki iki yenilgisini diğer Ankara takımları Halkbank ve Spor Toto karşısında aldı.

Ziraat Bankkart, lig tarihinde toplam 5 şampiyonluk elde etti.

Avrupa’da da yoluna yenilgisiz devam ederek çeyrek finale yükselen başkent temsilcisi, şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.

HALKBANK ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Ankara’nın köklü kulüplerinden Halkbank, ligde oynadığı 25 karşılaşmada 20 galibiyet alarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Toplamda 10 şampiyonluğu bulunan ekip, bir sezonluk aranın ardından yeniden zirveye çıkmak için mücadele ediyor.

Halkbank, play-off yarı finalinde ligi üçüncü sırada bitiren Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.

SPOR TOTO YÜKSELİŞLE GELDİ

Sezonun son bölümünde aldığı önemli galibiyetlerle çıkış yakalayan Spor Toto, normal sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Ligde 17 galibiyet elde eden Spor Toto, yarı finalde lider Ziraat Bankkart karşısında finale yükselme mücadelesi verecek.

Başkent temsilcisi, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak.

SON 5 SEZON ANKARA EKİPLERİNİN

Efeler Ligi’nde son beş sezonun şampiyonları Ankara takımlarından çıktı.

Bu süreçte Ziraat Bankkart dört kez, Halkbank ise bir kez şampiyonluk elde etti.

Son 11 sezon incelendiğinde ise dokuz şampiyonluğun Ankara temsilcilerine gittiği, bu dönemde yalnızca Fenerbahçe ve Arkas Spor’un birer kez kupaya uzandığı görüldü.