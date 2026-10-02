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Kaynak: İHA

Valilikten yapılan açıklamada, yaz döneminde şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi istikametine yönelik trafik yoğunluğunun sürmesi nedeniyle köprülerde ulaşımın tek yönlü olarak sağlandığı belirtildi.

Trafik akışının sağlıklı yürütülmesi ve tarihi dokunun korunması amacıyla İl Trafik Komisyonunca alınan karar doğrultusunda uygulamanın 12 Ekim Pazartesi gününe kadar uzatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karaağaç istikametinden şehir merkezine dönüşler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosnaköy mevkisinde bulunan Süvari Köprüsü üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca, trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla Lozan Caddesi ile Meriç Köprüsü arasında, Meriç Köprüsü istikametinde uygulanan park yasağı devam edecektir."