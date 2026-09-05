Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
KIRKLARELİ'NDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
TOPLAM 21 KİŞİ YAKALANDI
Edirne ve Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 21 kaçak göçmen yakalanmış oldu.