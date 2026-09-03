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Kaynak: İHA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ve Karapürçek ilçelerinde gümrük kaçağı ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda F.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

EV VE DEPOLARDAN ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde ve depolarında gerçekleştirilen detaylı aramalarda;

508 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün,

166 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı,

9 adet gümrük kaçağı otomobil şanzımanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.D. ve S.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.