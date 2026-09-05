Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin

Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken maça hakem Kadir Sağlam'ın tartışmalı kararları ve Osimhen'in sakatlığı damga vurdu. İptal edilen goller, verilen penaltı ve kırmızı kartların gölgesinde geçen zorlu mücadeleyi Ahmet Çakar değerlendirdi.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 1

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçı yöneten Kadir Sağlam ve kararlarına sert tepki gösterdi.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 2

Süper Lig'in 4. haftasında yaşananları değerlendiren Çakar, geceyi "Türk hakemliğinin kapkara bir gecesi" olarak nitelendirdi.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 3

"AMATÖR KÜMEDE BİLE BÖYLE PENALTI VERİLMEZ"

SABAH Spor'daki yazısında hakem performansını hedefe koyan Çakar, maç içinde verilen kritik kararları şu sözlerle eleştirdi:

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 4

Başakşehir lehine çalınan penaltıyı tam bir komedi olarak değerlendiren Çakar, amatör liglerde dahi böyle bir düdük çalınamayacağını savundu.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 5

Galatasaray'ın iptal edilen golünde Davinson Sanchez'in kesinlikle ofsaytta olmadığını belirtti. Yayıncı kuruluşun yanlış oyuncuyu son adam kabul ettiğini, sol beke yakın duran Başakşehirli futbolcunun ofsaytı bozduğunu ifade etti.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 6

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren frikik öncesinde Yunus Akgün'e yapılan müdahalenin faul olmadığını söyleyen Çakar, verilen kararı ilkokul turnuvalarındaki çocukların dahi vermeyeceği bir acemilik olarak yorumladı.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 7

TFF'nin hakemler hakkındaki "Avrupa seviyesindeyiz" söylemlerine de yüklenen yorumcu, "Ne Avrupa'sı ne Afrika'sı. Belki Afrika'nın köylerindeki kabile maçlarında görev alabilirler" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 8

GALATASARAY İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE: OSİMHEN'İN SAKATLIĞI

Sarı-kırmızılı ekibin mücadeleyi zorlukla kazandığını belirten Ahmet Çakar, karşılaşmadaki en ciddi kaybın sakatlanan Victor Osimhen olduğunu vurguladı.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 9

Nijeryalı golcünün oyundan çıkmasıyla Galatasaray'ın ikinci yarıdaki performans düşüşüne dikkat çeken Çakar, sakatlığın uzaması halinde sarı-kırmızılı takımı büyük problemlerin beklediğini altını çizdi.

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Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin - Resim: 10
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