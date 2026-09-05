Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Başakşehir’i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçı yöneten Kadir Sağlam ve kararlarına sert tepki gösterdi.
Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü: Afrika'ya gitsin
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken maça hakem Kadir Sağlam'ın tartışmalı kararları ve Osimhen'in sakatlığı damga vurdu. İptal edilen goller, verilen penaltı ve kırmızı kartların gölgesinde geçen zorlu mücadeleyi Ahmet Çakar değerlendirdi.Kaynak: Diğer
Süper Lig'in 4. haftasında yaşananları değerlendiren Çakar, geceyi "Türk hakemliğinin kapkara bir gecesi" olarak nitelendirdi.
"AMATÖR KÜMEDE BİLE BÖYLE PENALTI VERİLMEZ"
SABAH Spor'daki yazısında hakem performansını hedefe koyan Çakar, maç içinde verilen kritik kararları şu sözlerle eleştirdi:
Başakşehir lehine çalınan penaltıyı tam bir komedi olarak değerlendiren Çakar, amatör liglerde dahi böyle bir düdük çalınamayacağını savundu.
Galatasaray'ın iptal edilen golünde Davinson Sanchez'in kesinlikle ofsaytta olmadığını belirtti. Yayıncı kuruluşun yanlış oyuncuyu son adam kabul ettiğini, sol beke yakın duran Başakşehirli futbolcunun ofsaytı bozduğunu ifade etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren frikik öncesinde Yunus Akgün'e yapılan müdahalenin faul olmadığını söyleyen Çakar, verilen kararı ilkokul turnuvalarındaki çocukların dahi vermeyeceği bir acemilik olarak yorumladı.
TFF'nin hakemler hakkındaki "Avrupa seviyesindeyiz" söylemlerine de yüklenen yorumcu, "Ne Avrupa'sı ne Afrika'sı. Belki Afrika'nın köylerindeki kabile maçlarında görev alabilirler" diyerek tepkisini dile getirdi.
GALATASARAY İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE: OSİMHEN'İN SAKATLIĞI
Sarı-kırmızılı ekibin mücadeleyi zorlukla kazandığını belirten Ahmet Çakar, karşılaşmadaki en ciddi kaybın sakatlanan Victor Osimhen olduğunu vurguladı.
Nijeryalı golcünün oyundan çıkmasıyla Galatasaray'ın ikinci yarıdaki performans düşüşüne dikkat çeken Çakar, sakatlığın uzaması halinde sarı-kırmızılı takımı büyük problemlerin beklediğini altını çizdi.