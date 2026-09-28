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Televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında bulunan Eda Ece, özellikle Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı oyuncu, meslek hayatının yanı sıra özel yaşamıyla da gündeme geliyor.

Yaklaşık dört yıl süren ilişkilerinin ardından basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 2023'te nikah masasına oturan Eda Ece, 2024 yılında kızı Mina İpek'i dünyaya getirdi.

Oyuncu, annelik döneminde bir süre çalışma hayatına ara verirken kızının büyüme sürecini de kamuoyundan uzak tutmayı tercih etti.

KIZININ YÜZÜNÜ 2 YIL SONRA GÖSTERMİŞTİ

Mina İpek'in görüntülerini yaklaşık iki yıl boyunca sosyal medya hesabında paylaşmayan Eda Ece, daha sonra kızının yüzünü takipçilerine göstermişti. Oyuncu, kızıyla arasındaki benzerliğe vurgu yaparak “Birebir kopyam oldu” ifadelerini kullanmıştı.

TUZLU KAHVE İLE EKRANLARA DÖNDÜ

Annelik döneminin ardından setlere yeniden adım atan Eda Ece, şimdilerde Tuzlu Kahve dizisinde Derin Kutaygil karakterini canlandırıyor. Yeni dizisiyle ekran macerasını sürdüren oyuncu, aile yaşamından yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor.

KIZININ ODASINDAN KARELER PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabında zaman zaman özel yaşamından görüntülere yer veren Eda Ece, bu kez kızı Mina İpek'in odasını takipçilerine gösterdi. Çocuk odasında pembe ve beyaz renklerin ağırlıklı kullanıldığı görüldü.

Mina İpek'in adının bulunduğu çerçevenin yanı sıra kitaplık, çalışma masası, oyuncaklarla dolu raflar ve pembe renkli top havuzu odadaki ayrıntılar arasında yer aldı.

Geniş dolapların bulunduğu odada oyuncaklar için özel olarak ayrılmış bölümler de yer alırken, pencere kenarındaki oturma alanı ve kitap köşesi dikkat çeken diğer detaylar oldu.